La BCC San Gabriele perde a Giulianova a due mesi esatti dall'ultima sconfitta rimediata in casa del Termoli in regular season, ma resta comunque al comando del girone playoff del campionato di serie C. Nel turno infrasettimanale le vastesi erano anche partite bene, riuscendo a strappare il primo set al Giulianova per 25-23. Poi, però, una prestazione sottotono di tutta la squadra, ha lasciato campo alle padrone di casa che, giocando al meglio, hanno conquistato gli altri tre parziali.

La partita è così finita 3-1 (23-25/25-17/25-18/25-18), permettendo alle giuliesi di conquistare l'intera posta in palio. A fine gara coach Marcovecchio sottolinea "una pessima prestazione delle due palleggiatrici che stanno attraversando un periodo negativo, ma questa volta tutta la squadra è apparsa scarica e poco determinata sia in difesa che in attacco".

Domenica prossima la BCC San Gabriele sarà di scena sul campo del Pratola, sconfitta domenica scorsa a Vasto, ma che si presenterà con la necessità di fare punti per accedere alle semifinali. "Dovremo disputare una partita di tutt'altro spessore rispetto a ieri - sottolinea Marcovecchio - se vorremo tornare a casa con un risultato positivo".