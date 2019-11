È andato in scena alle ore 17:00 di questo pomeriggio il recupero della sfida del campionato Juniores d’Elite tra il San Salvo ed il Cupello. Dopo novanta minuti carichi di motivazioni e agonismo, ad esultare sono i ragazzi dell’U.S. San Salvo usciti vittoriosi per 1-0 grazie alla rete su rigore nel primo minuto di gioco della gara realizzata da Colitto. I bianco blu accorciano così le distanze sulla Renato Curi Angolana ( 46 punti con tre lunghezze in più rispetto ai sansalvesi). Giornata amara per il Cupello che, limitato dalle tante assenze (Antenucci, Di Renzo, Fantini, Fizzani- infortunati- e Luciano- con la febbre), non brilla nella gara forse più importante del campionato. Nel prossimo turno i cupellesi ospiteranno in casa la Vastese, mentre il San Salvo cercherà di ottenere un’altra vittoria contro la D’Annunzio Marina.

La partita- Le due squadre osservano un minuto di silenzio a causa della scomparsa (domenica) di un arbitro di Lega Pro. Un primo tempo ricco di occasioni che si apre con una decisione- molto discussa dagli ospiti- dell’arbitro che assegna un calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto va il solito Colitto che non sbaglia e festeggia (1-0). Al 12’ il Cupello va vicino al pareggio con Di Croce che, su una calcio di punizione, colpisce la palla di testa, ma trova il palo a rovinargli la festa. I sansalvesi giocano con una difesa molto aggressiva e alta, il che complica la situazione per i rosso blu, in difficoltà nel manovrare l’azione in attacco. Al 24’ Cirese inganna i suoi compagni: una sua conclusione sembra essere entrata, ma in realtà esce di pochissimo alla sinistra del palo. Ancora in difficoltà i ragazzi di mister Panfilo Carlucci che non riescono a trovare soluzioni semplici per ripartire. Nel manovrare l’azione offensiva sono lenti ed il pressing dei sansalvesi vieta ogni loro incursione. Al 41’, poi, i cupellesi riescono a trovare un varco con Di Croce servito in area, ma su un suo tentativo di dribblare la difesa, il giocatore cade a terra e recrimina il calcio di rigore. Le sue proteste sono troppo evidenti e l’arbitro lo ammonisce. Squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa il Cupello cambia modulo e dal 5-3-2 con il quale ha iniziato il match, passa ad un 4-4-2 che poi diventerà un 4-2-3-1 con l’ingresso in campo del giovane Ricciardi al posto di Molisani. La prima occasione della seconda frazione di gioco è dei padroni di casa. Iuliani batte una punizione davvero magnifica e con una pennellata sfiora la rete. Grande capacità di battere le punizioni per il giovane giocatore del San Salvo. Nove minuti più tardi è Tucci a dare la carica al suo Cupello, con un tiro cross da calcio piazzato che si abbassa improvvisamente, ma non centra la porta. I successivi venti minuti sono caratterizzati da una fase molto spenta del match, senza emozioni e azioni degne di nota. Al 34’, invece, il Cupello se la prende con la sfortuna: Tucci colpisce la traversa ed i suoi compagni non si fanno trovare pronti sul rimpallo. Nulla da fare. Sei minuti più tardi ancora Cupello in attacco, stavolta con Rossi che, prima dribbla un difensore avversario, si accentra e poi carica il destro, ma la sua conclusione per un pelo non lo fa gioire. Dall’altra parte al 42’ intervento al limite del fallo su Colitto da parte della difesa ospite, ma l’arbitro lascia proseguire. Lo stesso direttore di gara segnala tre minuti di recupero che non basteranno ai cupellesi per agguantare il pareggio. Finisce 1-0 e la rete di Colitto decide la sfida. Una vittoria importantissima per i ragazzi di mister Di Nardo, ora a meno tre punti dalla capolsita Renato Curi Angolana. Il campionato è apertissimo. Per il Cupello arriva la seconda sconfitta consecutiva e nelle ultime tre giornate un solo punto conquistato. Numeri che fanno allontanare molte speranze sull'ipotetica vittoria del campionato.

La classifica aggiornata

Renato Curi Angolana 46

San Salvo 43

Cupello 40

Francavilla 37

Vasto Marina 34

River Casale 34

Spal Lanciano 33

Il Delfino Flacco Porto 31

Folgore Sambuceto 30

Acqua e Sapone 26

Vastese 26

Miglianico 22

D’Annunzio Marina 20

Sant’Anna 12