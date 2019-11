"La Teamservice Srl, affermata realtà sul territorio abruzzese nel settore software gestionale e della formazione, e da sempre molto sensibile alle tematiche sociali, finanzia il progetto di musicoterapia nei reparti dell’ospedale di Vasto promosso dall’associazione di volontariato Ricoclaun di Vasto".

Ad annunciarlo, Rosaria Spagnuolo, presidente dell'associazione di volontariato Ricoclaun, che precisa: "La donazione permetterà all’associazione, che dal 2004 si occupa di clown terapia nell’ospedale San Pio di Vasto, nell’Istituto San Francesco, nelle case famiglia e nella casa circondariale di Vasto, di portare periodicamente i giovani musicisti nelle corsie del San Pio di Vasto, accompagnati dai simpatici clown dell’associazione, per alleviare, con la musica dal vivo, la degenza ospedaliera. Il progetto di musica verrà realizzato anche con la collaborazione della Scuola Civica Musicale F. Ritucci Chinni, e di altri musicisti e cori del territorio".

Come ricordano dall'associazione, "molti studi scientifici hanno dimostrato come la musica in ospedale assuma la connotazione di strumento privilegiato della relazione, capace, attraverso il suo linguaggio profondo e immediato, di favorire il ricordo e le emozioni, di distrarre e di rilassare, di ricreare un ponte con il vissuto individuale e con l’esterno, e di migliorare la qualità delle vita del paziente , piccolo, adulto o anziano e dei suoi familiari durante la permanenza in ospedale. L’attività musicale,inoltre, favorisce e stimola la relazione tra e con il personale curante, potendosi così proporre, allo stesso tempo, come strumento di miglioramento dell’ambiente lavorativo di quanti operano nelle strutture ospedaliere".

Per questi motivi, "l’iniziativa diventa un esempio di positiva sinergia tra aziende, associazioni, scuole musicali, struttura sanitaria e territorio, diverse tra di loro per finalità, ma insieme per una nobile scopo: offrire della bella musica dal vivo, periodicamente, ai pazienti dei vari reparti dell’ospedale di Vasto".