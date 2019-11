Con piacere ti ricordiamo l’appuntamento di domani, venerdì 13 marzo 2015 alle ore 15, presso il museo Porta della Terra a San Salvo, alla tavola rotonda “Turismo Compartecipato”. Saranno presenti sindaci di Vasto, San Salvo, Tufillo, Scerni, imprenditori del settore turistico, referenti della DMC. Sarà l’occasione per conoscere più a fondo il Modello Vasteggiando, conoscere alcuni risultati del Questionario Turistico 2014 e ascoltare l’intervento del professor Galliano Cocco a cui seguirà la tavola rotonda dei partecipanti.

Ci piace raccontarti qualcosa su Vasteggiando, nel caso non lo conoscessi già. Vasteggiando non è stato mai considerato dalla nostra redazione come un semplice "prodotto editoriale”, ma come il naturale frutto della passione di tutti voi, cittadini della Costa e del meraviglioso Entroterra Vastese. Frutto dell’amore che i turisti nutrono per la nostra terra, per le nostre tradizioni, fatto di sorrisi, vita tranquilla e voglia di ritornare.

Siamo certi che ci sarà un destino diverso per il nostro territorio, più sostenibile, con più occupazione di qualità, con un modo di vivere più lento e rilassato, con più verde e meno grigio, con più tempo libero e meno stress, se continueremo e rafforzeremo un processo di ascolto reciproco, se svilupperemo ancora di più l’attitudine a trovare soluzioni comuni che porteranno vantaggio a tutti, diretti e indiretti. Se il nostro territorio avrà un destino diverso sarà solo se gli daremo la possibilità di esprimersi nel senso più naturale: quello turistico.

Se cominceremo a vedere un turismo ancora più organizzato e sinergico che possa dare lavoro anche nei periodi di bassa stagione, se i produttori troveranno utile oltre che appassionante continuare con le loro passioni, se nei piccoli centri si fermerà lo spopolamento e i giovani che vi decideranno di restare si scopriranno guide turistiche, pianificatori, gestori di musei, nuovi artigiani, sarà solo se adesso (e non più tardi) continueremo con più forza ad intessere un dialogo che ci veda sempre più parte di un territorio più ampio, con un brand turistico unico, da Vasto a San Salvo all’Entroterra, abbracciando la Costa dei Trabocchi e le sponde abruzzesi e molisane del Trigno.

Nella speranza che l’argomento sia di tuo interesse, ti aspettiamo con vero piacere e, certi dell’importanza di questo appuntamento, ti salutiamo.

