Complice la bella giornata di sole, si lavora alacremente a Vasto Marina, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi che hanno allagato il litorale, creando non pochi problemi a residenti e albergatori.

Dopo la messa in sicurezza degli alberi caduti, ancora molti i tronchi da rimuovere. All'interno dei giardini privati, dopo che l'acqua si è ritirata ed è stata asciugata, i residenti stanno provvedendo a ripulire il terreno dai rami spezzati; per quanto riguarda il pubblico, invece, attesa per la rimozione dei rami e degli alberi caduti, soprattutto in prossimità del parco Suriani e della pista di pattinaggio.

I problemi maggiori, naturalmente, si riscontrano ai piani bassi, scantinati e vani ascensori degli appartamenti e delle strutture ricettive: "Sto aspettando l'ascensorista, perché il vano motore si è tutto allagato e rischia di arrugginirsi tutto" spiega il titolare di una struttura ricettiva. "Questa volta è piovuto più del normale, ma qua ogni anno subiamo allagamenti. Basta che piove e i miei clienti non possono uscire, visto che davanti all'ingresso si forma un fiume d'acqua. Ho anche messo due pompe idrovore per far fronte ai continui allagamenti, ma quanto l'acqua è troppa non bastano. Abbiamo avuto la cucina allagata da mezzo metro d'acqua".

Problemi anche per gli appartamenti privati: "Si è allagato tutto il piano terra e adesso stiamo cercando di ripulire il grosso" racconta un anziano, mentre segue i lavori affidati a una ditta. "Non potano gli alberi e le foglie finiscono a tappare i tombini. Anche gli scarichi a mare spesso sono intasati e l'aqua rimane tutta qua".

Danni, infine, anche alla pista ciclabile, nel tratto più a sud, verso San Salvo. Dal margine del torrente Buonanotte a salire per 300 metri, infatti, la pista è stata chiusa con un'ordinanza del dirigente Vincenzo Marcello, in attesa di interventi per ripristinare il breve tratto danneggiato dall'esondazione.