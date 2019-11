Prenderà il via domencia 15 marzo da Scerni, con la 4ª edizione del Trofeo Accademia della Ventricina, il circuito di mountain buke Sulle orme dei Sanniti. Dopo aver chiuso con successo l’edizione 2014 del Circuito, gli organizzatori ripartono con nuovo vigore, nuovi Team coinvolti ed appuntamenti più numerosi.

"Non mi stancherò mai di ripetere - spiega Luigi Di Lello, dieatore del circuito - che alla base del successo di una iniziativa del genere c’è la passione per questo fantastico sport che è la Mtb, di un amore sviscerato per un territorio ricco di storia, cultura e valenze naturalistiche e non ultimo avere l’ambizione di vedere l’uso della Mountain Bike e della mobilità lenta come un pretesto di accesso a questo territorio per lo sviluppo turistico e di tutto il suo artigianato agro-alimentare. Innanzi tutto spieghiamo che parliamo di un territorio che ha la condivisione storica di essere stato dimora di un popolo italico, pre romano, il popolo Sannita appunto. Intorno a questa unità territoriale sono coinvolte quattro regioni italiane: Abruzzo, Molise, Campania e Puglia e cinque province Chieti, Isernia, Campobasso, Benevento e Foggia. La fortuna poi - continua Luigi Di Lello - è di aver incontrato persone fantastiche con la medesima passione e forte volontà di creare eventi con i requisiti che ho appena spiegato. Ringrazio pertanto tutti i dirigenti e gli appartenenti ai Team ciclistici: Asd Matese Mtb di Bojano, Asd X Garganici di Vico del Gargano, Asd Iap’ca Iap’ca di Filignano, Asd BikeFortore di S.Bartolomeo in Galdo e tutto il direttivo del mio Team ASD Vastese Inn Bike di Vasto che ha creduto da subito a questo progetto".

La gara di domenica prossima inizierà con il ritrovo in località San Giacomo di Scerni per le iscrizioni. Alle 10 il via ufficiale alla competizione. Ci saranno premi per i primi 5 di ogni categoria, un ricco pacco gara per tutti i partecipanti, doccia e lavaggio bici e, per concludere un pranzo con le tipicità gastronomiche scernesi.

Per le iscrizioni

Si prega di inviare le iscrizioni per la gara del 15 marzo alla seguente email: info@turismoinabruzzo.it . È necessario segnalare cognome e nome del corridore, data di nascita, n° tessera ed ente appartenenza e nome team. Il pagamento avviene la mattina del del 15 marzo. Le iscrizioni si possono fare anche domenica mattina entro le 9:00. Il costo dell'iscrizione alla singola manifestazione costa 15 euro escluso il chip che viene 2 euro senza cauzione. Le squadre che faranno l'iscrizione on-line e superano le 10 unità, hanno diritto ad una iscrizione gratis e cosi per ogni dieci a seguire. Questa regola non vale per i cicloescursionisti il cui prezzo già ammonta a 10,00 euro. Le iscrizioni online devono essere spedite a info@turismoinabruzzo.it chi poi volesse pagare le iscrizioni con bonifico lo può fare alle seguenti coordinate: ASD Vastese Inn Bike Banca Popo. Puglia e Basilicata IBAN : IT45P0538577910000000010651