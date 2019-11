Questa sera, presso il Teatro Rossetti di Vasto, alle ore 19 ci sarà la presentazione del libro Lettere dalla collina di S. E. Mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto.

Alla presenza dell'autore interverranno il professor Michele Cascavilla, docente di Filosofia del diritto, l'avvocato Raffaella Valori, presidente dei Giuristi cattolici di Vasto, don Domenico Spagnoli, responsabile della Pastorale vocazionale diocesana, don Nicola Florio, responsabile della Pastorale giovanile diocesana e don Gianni Sciorra, vicario della Zona pastorale di Vasto, nel ruolo di moderatore dell’incontro.

Dall'introduzione dell'Autore: "Nate dal desiderio di comunicare il dono della fede, la gioia della preghiera e l'esperienza dell'amore divino a quanti ne siano in ricerca, queste lettere vorrebbero parlare al tuo cuore. Non hanno la pretesa di spiegare tutto. Vorrebbero solo aiutarti a porti domande che contano e a pensare. Leggile come un messaggio di amicizia, una proposta per avvicinarti all'esperienza della fede nel Signore Gesù. Le ho scritte meditando e pregando nella casa dove abito, posta sulla collina della città dove sono stato chiamato a vivere come pastore del mio popolo. L'immagine della collina mi suggerisce l'idea che queste pagine stiano fra la pianura della nostra vita quotidiana e il cielo delle nostre speranze, cariche delle opere e dei giorni di tutti e aperte alla luce che l'Eterno offre dall'alto a chi cerca il Suo volto. Te le presento come un piccolo mezzo per scoprire un po' di più la bellezza di Dio e per fare insieme un pezzo di strada nel grande pellegrinaggio della vita e del tempo verso la patria, dove Lui sarà tutto in tutti. Leggile nell'ordine in cui le presento o in quello che più ti piacerà scorrendo l'indice, soffermandoti su quelle che più ti sembrano parlare al tuo cuore. Sin da ora prego per te che vorrai leggerle, e ti chiedo di pregare per me".