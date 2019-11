Si è svolta domenica 8 marzo davanti la Cattedrale di San Giuseppe in Vasto la vendita delle “Pigotte” dell’UNICEF. "L’iniziativa, a cui ha aderito la Casa di Lavoro di Vasto, si è posta all’interno di un duplice percorso - spiega una nota della Casa Lavoro- . Da un lato quello della solidarietà volta ad aiutare i bambini dei paesi cosiddetti sottosviluppati per la loro sopravvivenza e per lo sviluppo nell’infanzia, dall’altro quello della promozione di attività e di percorsi trattamentali all’interno dell’Istituto di pena con finalità rieducative e risocializanti".

Una bella esperienza di partecipazione anche da parte della cittadinanza ch ha aderito con senso di responsabilità sociale e di solidarietà. La straordinaria creatività messa in campo dai detenuti e dagli internati ha permesso di ottenere un risultato apprezzabile che è riuscito a coinvolgere le famiglie, genitori, bambini e nonni, che si sono trovati insieme a esprimere il proprio sostegno in una dimensione collettiva, testimoniando così la vicinanza alle tematiche sociali.

Nella galleria fotografica alcuni momenti della giornata: il Direttore della Casa di Lavoro Dr Massimo Di Rienzo, il Comandante di Reparto di P.P. Commissario dott. Nicola Pellicciaro, il Responsabile dell’ Area Educativa Funzionario Giuridico Pedagogico Lucio Di Blasio ed alcuni degli internati che hanno partecipato alla realizzazione delle pigotte.

La Direzione della Casa di Lavoro di Vasto, in virtù delle positive precedenti esperienze, sta valutando di replicare l’iniziativa in una delle giornate primaverili.