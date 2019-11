Nessun costo per Prefettura e comuni, ma i richiedenti asilo ospiti presso i centri di accoglienza del vastese saranno occupati in lavori socialmente utili sul territorio che li ospita. Questa l'intesa firmata oggi a Chieti tra la Prefettura, i comuni di Lentella, Palmoli, Carunchio e Schiavi d'Abruzzo, il consorzio Matrix che gestisce i centri e diverse associazioni del territorio, tra cui Anffas Vasto, Dum Tek San Salvo, Orchestra giovanile Musica in... Crescendo, Creati-Vita Vasto, Valtrigno e la cooperativa sociale Centro Montano di Assistenza di Carunchio.

Presenti all'incontro per la firma, oltre al Prefetto, il dottor Fulvio Rocco de Marinis, i rappresentanti delle associazioni e gli amministratori di alcuni comuni, tra cui Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, Gianfranco D'Isabella, sindaco di Carunchio, e Marco Mancini, vicesindaco di Lentella.

Le attività degli immigrati erano già iniziate in maniera "informale", con l'arrivo delle abbondanti nevicate, per le quali gli ospiti delle strutture di accoglienza si erano già impegnati. Oggi, invece, la firma ufficiale della convenzione che prevede che gli immigrati potranno collaborare alla vita del territorio con diverse iniziative, tra cui la numerazione dei civici con piastrine in ceramica dipinte a mano, potatura degli alberi e abbellimento dei giardini, pulizia delle strade e degli spazi comunali e valorizzazione di aree di bene culturale, momenti ricreativi in strutture di accoglienza per anziani e disabili, contributi a progetti di interesse locale e partecipazione attiva all'organizzazione delle feste di paese.