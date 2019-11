Egregio Primario, carissimi medici, ostetriche e infermiere,

martedì 10 marzo 2015 alle ore 4:44 è nata Federica, un frugoletto tutto rosa che per nascere ha faticato un po’, ma la volontà di vivere è stata più forte. Ho deciso di scrivere questa lettera, perché sento la necessità di ringraziare come neopapà, come uomo e come presidente cittadino Udc del comune di Vasto, tutta l'equipe del reparto ostetricia–ginecologia dell'ospedale San Pio che ha reso possibile la nascita di Federica.

Nonostante complicanze alla fine del parto, il lavoro di gruppo delle ostetriche, del medico e delle infermiere presenti, con tanta comprensione gentilezza e professionalità, hanno reso possibile quella che per me e per mia moglie è la gioia più grande, la nascita di Federica.

Pertanto vorrei ringraziare la gestione e l'organizzazione del reparto ginecologia-ostetricia che può vantare di essere uno dei migliori su tutto il territorio; ringrazio il professor Francesco Matrullo, direttore del reparto; un ringraziamento particolare alla caposala Maria Grazia Buongiorno. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che in queste ore hanno fatto pervenire i loro auguri a me e mia moglie e ci hanno fatto sentire in modo così forte e bello la loro partecipazione e il loro affetto.

Roberto Laccetti