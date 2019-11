E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale verificatosi oggi pomeriggio lungo il tratto vastese dell'autostrada A14. Per cause che la polizia autostradale di Vasto Sud sta accertando, al chilometro 465 della corsia nord si sono scontrati un mezzo pesante e un'automobile. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.