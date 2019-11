Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato la seduta del Consiglio comunale per giovedì 12 marzo alle 15,30 in prima convocazione e per sabato 14 marzo alle ore 15,30 in seconda convocazione.

Cinque gli argomenti trattati nel corso della seduta: Art. 64 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari - Approvazione verbali sedute precedenti; interpellanze e mozioni; osservazione Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – conto consuntivo 2011 e 2012; modifica regolamento rifacimento facciate; richiesta convocazione Consiglio Comunale con iscrizione all’ordine del giorno del seguente punto: “Nuovo polo scolastico, delibera G.M. 241 del 27/11/2014". Provvedimenti.

Come di consueto, la seduta verrà trasmessa in diretta streaming dal sito del comune (clicca qui).