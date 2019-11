La piscina comunale di Vasto riaprirà al pubblico mercoledì 11 marzo. A comunicarlo è la direzione della struttura, gestita dalla Sport Management. L'impianto di via dei Conti Ricci era stato chiuso lo scorso 5 marzo a causa dei danni riportati dalla copertura in occasione dell'ondata di maltempo. Anche un mese fa era stato necessario chiudere la piscina per alcuni giorni, sempre a causa di danni al tetto.