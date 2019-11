Nel campionato di serie C1 calcio a 5, durante il weekend appena passato, è andata in scena la venticinquesima giornata. Con i problemi che il maltempo ha causato, non si sono giocate le sfide tra la Maco L’Aquila e l’Es Chieti e quella tra il Civitella ed il Cambise. Per l’All Games San Salvo un turno negativo, il terzo consecutivo per i ragazzi di mister Lanza a secco dalla vittoria contro il Civitella. La compagine sansalvese a Teramo riceve l’ottava sconfitta stagionale, perdendo 5-1 con l’ultima in classifica, il C.U.S. Teramum. I bianco blu si sono presentati in terra teramana senza poter contare sugli squalificati Perazzoli e Lanza, e senza l’influenzato D’Alonzo. Di fronte una formazione motivata a cercare di salvarsi attraverso i playout e di sfuggire alla retrocessione diretta.

Nel primo tempo gli ospiti hanno tre occasioni per andare in gol, una con Orticelli e due per Di Bello, con un ottimo Della Penna trai pali a salvare i suoi dallo svantaggio. Il primo tempo termina a rete inviolate. Nella ripresa l’All Games inizia a mollare, visibilmente limitato dalle assenze. Al 7’ una deviazione sfortunata della difesa sansalvese permette ai locali di andare in vantaggio. Dopo cinque minuti il C.U.S. Teramum si ripete in contropiede, rubando palla dopo un calcio d’angolo degli avversari (2-0). Da lì in poi Di Ghionno (due pali colpiti) e compagni crollano e, con il portiere in movimento, subiscono il 3-0. Dopo il legno colpito da Di Ghionno, Orticelli riesce a metterla dentro e accorcia le distanze (3-1). Ma la partita è praticamente decisa perché i sansalvesi non trovano la forza per agguantare il pareggio e, al contrario, subiscono altre due reti tra il nervosismo generale. Una sconfitta che comunque non cambia niente per quanto riguarda la classifica. Per fortuna l’All Games non scende in zona playout potendo contare sulla sconfitta dell’Atletico Lanciano (3-2 con il Real Raiano) ma, per evitare ogni rischio, i sansalvesi dovranno tornare alla vittoria che manca, lo ripetiamo, da tre giornate. Mancano cinque partite al termine della stagione regolare ed il calendario per le prossime sfide prevede per i bianco blu tre partite in casa (Real Dem- sabato prossimo-, Cambise e Real Raiano) e due trasferte (Tollo ed Es Chieti- ultima di campionato) non del tutto facili. L’All Games dovrà stringere i denti fino alla fine e cercare di ottenere risultati utili per mettere al sicuro la permanenza in questa categoria.

Tutti i risultati della venticinquesima giornata

Real Raiano-Atletico Lanciano 3-2

Atletico Silvi-Celtic Chieti 4-3

Maco L’Aquila-Es Chieti (rinviata)

Civitella-Cambise (rinviata)

Tollo- Bignè Avezzano 4-1

C.U.S. Teramum-All Games San Salvo 5-1

Gymnasium Hatria-Real Dem 4-4

Minerva-Sagittario 5-2

La classifica aggiornata

Gymnasium Hatria 60

Real Dem 59

Civitella* 58

Atletico Silvi 44

Cambise* 42

Celtic Chieti 35

Minerva 35

Real Raiano 33

Bignè Avezzano 31

Es Chieti* 29

All Games San Salvo 29

Atletico Lanciano 27

Maco L’Aquila* 26

Sagittario 24

Tollo 16

C.U.S. Teramum 14

(* squadre con una partita in meno)