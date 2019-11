Si è giocata la decima e l'undicesima giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d´élite per il titolo regionale- Il River Casale si aggiudica il big-match con la R.C. Angolana, quest´ultima viene scavalcata dal Pineto, corsaro di misura a Cologna; colpo esterno anche per il Poggio degli Ulivi (3-2 sul campo della Bacigalupo), termina in parità D´Annunzio Marina-Amiternina, è stata rinviata invece la sfida tra Caldora e Marsica.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale 25, Pineto 20, R.C. Angolana 19, Caldora e D'Annunzio Marina 16, Cologna 14, Poggio degli Ulivi 13, Bacigalupo 7, Amiternina 6, Marsica 2

Giovanissimi girone d´élite per il titolo regionale- Considerando i rinvii di Celano-River Casale e R.C. Angolana-Olympia Cedas, da sottolineare il successo del Poggio degli Ulivi che rifila 3 reti alla D´Annunzio Marina a approfitta della sconfitta della Virtus Vasto, battuta per 3-2 dai Delfini Biancazzurri, mentre il San Nicolò non va oltre lo 0-0 contro il Cologna.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 22, Celano e Virtus Vasto 19, D'Annunzio Marina 16, Olympia Cedas 15, Delfini Biancazzurri 13, River Casale 11, Cologna 9, R.C. Angolana e San Nicolò 7



Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo- Non si ferma più il Manoppello Arabona che espugna anche Ripa Teatina e allunga sulle inseguitrici (Sporting Casoli-Fossacesia è stata rinviata); goleada del Miglianico (11-0 sul Lauretum), bene anche la Virtus Vasto (2-0 sul Francavilla) e l'Acqua e Sapone (4-0 sulla Giovanile Chieti).

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona 22, Sporting Casoli 18, Miglianico 15, Fossacesia 14, Virtus Vasto 13, Ripa 12, Acqua e Sapone e Spal Lanciano 11, Francavilla e Giovanile Chieti 10, Lauretum 3



Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo- Pirotecnico pareggio per la Bacigalupo (3-3 a Fossacesia), nei quartieri alti della classifica sorridono la Gladius e il Manoppello Arabona che battono la Giovanile Chieti e i Quattro Colli, mentre in chiave salvezza conquistano 3 punti fondamentali il Francavilla (2-0 sulla Caldora) e l´Atletico Montesilvano (2-1 sul Penne).

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Lauretum 26, Bacigalupo 25, Gladius 19, Manoppello Arabona 18, Fossacesia e Francavilla 13, Penne 11, Giovanile Chieti 9, Atletico Montesilvano e Quattro Colli 7, Caldora 6

Per quanto riguarda invece le sfide che anno visto impegnate le squadre del settore giovanile della Bacigalupo, un pareggio nel derby con la Virtus Vasto (2-2) della categoria allievi sperimentali, un altro (3-3) per i giovanissimi impegnati in trasferta a Fossacesia ed una sconfitta (2-3) degli allievi regionali in casa contro Poggio degli Ulivi. Andiamo a vedere in sintesi cosa è accaduto nelle tre sfide.

Allievi sperimentali: Bacigalupo-Virtus Vasto (2-2)- Termina in parità il derby tra Bacigalupo e Virtus Vasto, valido per la 17° giornata del campionato sperimentale allievi. Il 2-2 finale è frutto delle reti di Natarelli e Irace per la Bacigalupo e di Natalini e Celenza per la Virtus Vasto. Dopo la sconfitta di Avezzano con la Marsica, la squadra di mister Maurizio Baiocco, nonostante qualche assenza importante, gioca una buona partita e torna a fare punti; nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo del Poggio degli Ulivi.



Allievi regionali: Bacigalupo-Poggio degli Ulivi (2-3)- Sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-2 contro il Poggio Degli Ulivi. In una gara caratterizzata dal forte vento, partono meglio i pescaresi che vanno a segno tre volte (doppietta di D´Incecco e gol di Cipollone); la reazione dei vastesi porta a due reti firmate da Fiore e Irace, oltre a qualche occasione sciupata. Nel prossimo turno la squadra di mister Maurizio Baiocco sarà di scena sul difficile campo della R.C. Angolana.



Giovanissimi regionali: Fossacesia-Bacigalupo (3-3)- Pirotecnico pareggio per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che a Fossacesia giocano una buona gara ma pagano a caro prezzo un black-out di un quarto d´ora a inizio ripresa.

Primo tempo positivo per i vastesi che fanno la partita e costringono gli avversari sulla difensiva: il gol del vantaggio arriva al 26´ con una bellissima girata di controbalzo di Antenucci S. che di sinistro piazza il pallone sotto la traversa. Nel primo quarto d´ora della ripresa la squadra di mister Luigi Menna resta negli spogliatoi e il Fossacesia ne approfitta, portandosi avanti per 2-1 grazie a Rongioletti e a un´autorete. Per la Bacigalupo le cose si complicano anche a causa di un´ingenuità di Cieri che si fa espellere e lascia i suoi in inferiorità numerica; sembra finita, ma i vastesi trovano una reazione d´orgoglio e, nonostante l´uomo in meno, segnano due reti con Ciccotosto A. e Farina, ribaltando il risultato e tornando in vantaggio. Il Fossacesia comunque non si arrende e sigla il gol del definitivo 3-3 con Antenucci, autore di un perfetto tiro al volo dal limite dell´area. Finisce così 3-3 una sfida combattuta che la Bacigalupo poteva anche vincere: peccato per l´inizio del secondo tempo regalato agli avversari, ma la squadra di mister Luigi Menna non ha mai mollato, neanche quando si è trovata in svantaggio e in inferiorità numerica. Nel prossimo turno è in programma il big-match contro il Lauretum.

Il Tabellino

Fossacesia-Bacigalupo 3-3 (0-1)

Reti: 26´ Antenucci S. (B), 37´ Rongioletti (F), 44´ autorete (F), 61´ Ciccotosto A. (B), 64´ Farina (B), 67´ Antenucci (F).

Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti, Plescia (Maroscia), Catalano, Ciccotosto A., Cieri, Ali, Farina, Nuozzi (Ciccotosto C.), Antenucci S. (Irace). All. Menna

a cura di Loris Napoletano