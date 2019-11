"Lo diciamo sempre, devono scegliere di farsi aiutare e non abbiamo strumenti, se non la semplice comunicazione della nostra esistenza, dell’esistenza del Centro, per aiutarle a fidarsi di noi. Eppure rimane il dubbio di non essere riuscite a fare abbastanza per evitare questa ulteriore tragedia che ferisce e colpisce tutte noi e, sono certa, anche tutta la comunità vastese che insieme a noi sta cercando di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne". All'indomani dell'omicidio di Daniela Marchi [video], Felicia Zulli, responsabile del Centro DonnAttiva di Vasto commenta così l'episodio. Abbiamo incontrato lei e Alessandra Almonti, legale del Centro, per ascoltare le loro impressioni sulla recente notizia di cronaca e per una panoramica sulle attività di DonnAttiva.