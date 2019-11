Partita storta della Pallamano Vasto nel capolouogo abruzzese. Nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie B di pallamano, la squadra di mister Michele Bevilacqua è stata battuta largamente dal CUS Pallamano L’Aquila. Nel primo tempo le squadre non riuscivano ad avere la meglio sulle difese avversarie, solo dopo venti minuti il risultato si è sbloccato, portandosi sul 4-4. La prima frazione si chiude però 10-4 per l'Aquila, grazie ad un parziale di 6 a 0, causato da un black out generale dei vastesi.

Al rientro in campo dopo la pausa ci si aspettava la reazione degli ospiti, scintilla che però non c'è stata. Il risultato finale di 28-16 rispecchia l'andamento della partita ma non i veri valori messi in campo. Tra i vastesi prova positiva del portiere Bozzelli e di Ruffilli. Ora Capitan Cesare Bevilacqua e compagni torneranno in campo sabato 14 Marzo al Palasport dei Salesiani a Vasto. Sarà importante fare risultato, ma ancora di più tornare ad essere quella squadra vista ad inizio campionato.

Le formazioni

Cus Pallamano L’Aquila: Blair (1), Santucci (5), De Meo, Scotti (3), Tedeschini, Patrizii (5), Hamad (2), Liberati, Pucci(1), Iheukwumere (4), Marsili, De Sanctis (6), Berti De Marinis.Allenatore: Blair

Pallamano Vasto: Gaggini, Bevilacqua C. (4), Ruffilli (5), Verardi (2), Mazzeo (3), Boros, Belfiore, Bozzelli, Di Tullio (1), Squeo, Arditelli, Rosati (1). Allenatore: Michele Bevilacqua