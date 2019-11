Il Vasto Rugby incassa un brutto ko per 53-7 contro il Capistrello, nel match di serie C2 abruzzese disputato ieri sul campo di gioco del piccolo centro marsicano. Netta l’affermazione dei gialloblu di casa, capaci di segnare nove mete contro una sola degli Arciglioni. Partita subito in salita per gli adriatici che hanno subìto la prima marcatura pesante dopo nemmeno sessanta secondi di gioco. Primi minuti da incubo per la squadra ospite, arrivata a Capistrello in formazione largamente rimaneggiata a causa degli infortuni. La prima frazione ha visto quindi il XV di casa dominare soprattutto in mischia e sfruttare le occasioni coi trequartisti. A fine primo tempo risultato di 31-0 per il Capistrello.

Nella ripresa gli Arciglioni hanno reagito, riuscendo a varcare la linea con Marco Talone. Per il pilone si tratta della sesta marcatura stagionale, un piccolo record per lui, nonché per il Vasto Rugby. La trasformazione è stata realizzata dal giovane numero 10 Tino Csoka. Il Capistrello ha amministrato fino alla fine, chiudendo col punteggio di 53-7. Il prossimo impegno per i vastesi sarà il 29 marzo, sul campo di via Magellano a San Salvo marina, contro il Teramo. Al termine della sfida, il consueto terzo tempo tra le due squadre come accade in ogni partita di rugby che si rispetti