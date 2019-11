"Domani si procederà a chiudere il Coc (Centro operativo comunale) attivato sin da giovedì pomeriggio per la situazione emergenziale". Lo annunciano gli uffici comunali di San Salvo, che ringraziano i vigili del fuoco e i volontari delle associazioni di protezione civile, il personale comunale e la Polizia Municipale: "Tutti si sono prodigati in questi giorni, con sacrificio e grande professionalità, per fronteggiare un’emergenza la cui portata è stata straordinaria".

"Come da procedura del Piano di emergenza comunale - scrivono dagli uffici comunali - abbiamo attivato tutte le protezioni civili che, anche senza sollecitazioni, si sono messe a disposizione e che si devono sentire chiamate in maniera responsabile in prima linea ogni volta ci verificano emergenze del genere. Nessuno si deve sentire un eletto, ma coinvolto per amore di San Salvo. Ora ci dobbiamo impegnare tutti per tornare alla normalità, non prima di aver fatto la conta dei danni e di aver sollecitato la Regione Abruzzo ad attivare le procedure per la richiesta dello stato di calamità, con i relativi indennizzi. La Regione ed il Governo sono chiamati a farsi carico di San Salvo e dei danni subiti da tutta la città: San Salvo Marina, le campagne, la zona industriale, le strade cittadine".

"Mentre ancora si lavora per far defluire l’acqua, proseguono dal Comune - abbiamo iniziato e finito il lavoro di ripristino della Strada Statale 16 (altezza rotonda Buonanotte), mentre continua la verifica degli alberi pericolanti. L’obiettivo è di tornare il prima possibile alla normalità ed iniziare prontamente la stagione turistica. Nella serata di oggi gli ingressi del complesso Le Nereidi saranno liberi da acqua e saranno praticabili, mentre i complessi Aretusa e Lo Zodiaco sono stati già liberati dall'acqua".

Inoltre, "sin da questa mattina si è avuto un incontro con il commissario del Consorzio di Bonifica per una verifica sullo stato del torrente Buonanotte e si è provveduto a convocare un tavolo presso il Comune di San Salvo per pianificare e condividere con Regione, Provincia, Comune di Vasto e Anas (per i canali di salvaguardia della SS16) i necessari interventi. Dopo i disagi che hanno colpito molti quartieri di San Salvo, la corrente elettrica è tornata in tutta la città. La situazione peggiore a San Salvo Marina dove sono stati riportati danni anche dalle cabine elettriche e dove per giorni si è dovuto fronteggiare un acquitrino composto da milioni di metri cubi di acqua".