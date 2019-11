È online una nuova puntata dell'Edicola del Bar Walter. Questa settimana al microfono di Stefano Troilo ci sono gli appassionati delle freccette della Vasto Dart, il vastese Stefano Troilo (omonino del conduttore dell'Edicola), il sansalvese Stefano Battista e il casalese Domenico D'Amario. Poi spazio a Valerio Moretta, calciatore del Carunchio 2010 che ha parlato di calcio e della situazione meteo dell'entroterra e, per finire, Fernando Ascatigno, collaboratore di mister Vecchiotti nella Vastese.

