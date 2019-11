È stata segnalata verso le 20,45 di sabato, sulla corsia di emergenza della A14, nel tratto vastese dell'autostrada, la presenza di un giovane extracomunitario ferito. A seguito della segnalazione, una pattuglia della sottosezione della polstrada Vasto Sud, ha raggiunto il giovane che lamentava dolori all’arto inferiore sinistro e presentava diverse escoriazioni sul corpo.

Come ricostruito dalla sezione di Chieti del Compartimento di polizia stradale “Abruzzo”, "immediatamente gli operatori di polizia hanno richiesto personale sanitario del 118, che, giunto sul posto, ha trasportato il ferito, dopo le prime cure, presso l’ospedale civile di Vasto, dove gli è stato riscontrato un danno al ginocchio sinistro. La persona ferita – precisano dalla polstrada - era priva di documento identificativo e non in grado di parlare italiano, quindi solo esprimendosi in lingua inglese ha dichiarato agli operatori di polizia un nominativo, H. G., nonché di essere di origine afgana e di essere nato nel 1999. Lo stesso cittadino extracomunitario ha spiegato di aver effettuato un viaggio all’interno di un veicolo commerciale e di essersi procurato le ferite nel tentativo di scendere dal veicolo in movimento lungo l’itinerario autostradale. Sono ancora in corso le indagini medico legali per accertare l’esatta età della persona, nonché gli accertamenti di polizia per indagare le modalità di ingresso del giovane all’interno del territorio nazionale e se lo stesso sia stato oggetto di una qualche condotta illecita finalizzata allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina".