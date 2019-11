Luigi De Meo, Andrea Artese e Flavia Venditti, ragazzi di San Salvo che frequentano l’Istituto d’Istruzione Superiore R. Mattioli, e Monica Conti; questi i protagonisti del sesto video della campagna di sensibilizzazione alla legalità del progetto Educare per crescere nella legalità realizzato dal Comune di San Salvo, attraverso l’utilizzo dei fondi per la Sicurezza e legalità della Regione Abruzzo.

L'ultimo lavoro, curato dalla Cooperativa Nuova Solidarietà, tratta il tema della legalità e della droga; come spiegato dagli uffici comunali, il video "pone l’accento su un problema diffuso soprattutto tra i giovani e, molto probabilmente, concorre a creare le condizioni di illegalità nella nostra cittadina. L’attività investigativa delle forze dell’ordine evidenzia come una buona parte dei reati che si commettono anche a San Salvo sono da collegare in qualche modo collegata all’abuso di sostanze stupefacenti: furti negli appartamenti, furti nei negozi, scippi sono principalmente compiuti da ragazzi alla ricerca di denaro facile per acquistare la dose. Questo video vuole lanciare un messaggio rivolto soprattutto ai giovani: 'Alle droghe… io dico no', perché attraverso la scelta personale si può evitare di cadere in questa terribile trappola".

Legalità e droga from Nuova Solidarietà on Vimeo.