Domenica di sorrisi per la Vastese di mister Vecchiotti (1-0 sul Montorio) e per l'U.S. San Salvo di mister Gallicchio (2-1 con il Pineto), entrambe vittoriose. Esordio amaro invece per mister Cesario con la sua nuova squadra. Il Vasto Marina a Miglianico perde 2-0. Buone notizie in casa San Salvo anche per il ritorno al gol di capitan Marinelli, mentre i vastesi possono affidarsi a Tarquini, il più concreto e l'unico a metterla dentro. Per quanto riguarda le altre partite, l'Avezzano vince 5-1 in casa contro la Torrese, il Martinsicuro perde in casa dell'Acqua e Sapone 1-0, la Renato Curi Angolana porta a casa i tre punti con 2-0 sul'Alba Adriatica, mentre il Francavilla tra le proprie mura perde 0-2 con la vice capolista Paterno.

Vastese- Montorio (1-0)-Parte subito forte la Vastese in attacco e al quarto minuto viene servito Tarquini in area che a tu per tu con il portiere non fallisce. Vastese subito in vantaggio. Al 18’ un ingenuo retropassaggio difensivo degli ospiti innesca il tiro di Cataruozzolo, ma quest’ultimo non centra la porta ed il suo pallonetto finisce di pochissimo fuori alla destra del palo. Primo tempo che prosegue con i vastesi padroni della gara. Nessuna occasione degna di nota nei minuti finali del primo tempo, salvo una percussione dei biancorossi al 44’ terminata però con un nulla di fatto. Nella ripresa ancora Vastese avanti. Al 50’ Tarquini ci prova dalla distanza ma il suo tiro è troppo alto e non impensierisce Di Giuseppe. Al trentesimo gli ospiti vanno vicinissimi al pareggio con un tiro insidioso in area. I giallo neri però sprecano e la Vastese si salva. Passano i minuti ed i biancorossi cercano di chiudere la partita servendo Soria solo davanti la porta, ma il guardialinee alza la bandierina. Dall’altra parte il Montorio ci crede e ci prova, pur non trovando spazio nella difesa avversaria. Al 35’ Tarquini si trova trai piedi la palla che può chiudere la pratica, ma Di Giuseppe respinge il suo tira senza problemi. Nel finale ancora i padroni di casa pericolosi in attacco e anche spreconi, prima con Soria che non riesce a superare Di Giuseppe in area poi, su un rimpallo della stessa azione, Berardi la spara alle stelle con lo specchio della porta libero. Il timore che il Montorio possa pareggiare sembra preoccupare i vastesi nei minuti finali, quando Ridolfi si trova a tu per tu con Leo, ma il giocatore teramano spreca clamorosamente un’occasione d’oro per trovare il pareggio. Dopo l’ennesimo gol sfiorato dai vastese nei minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell’arbitro e la Vastese ottiene i tre punti e la quinta vittoria consecutiva in casa, risultato inedito in quest’ultimi due anni di Eccellenza.

Il tabellino

Vastese Calcio: Leo, Napolitano, Stigliano, Bonuso (32’ 2t. Berardi) Giuliano Benedetto D’Ambrosio M, Tarquini, Soria, Cataruozzolo (21’ 2t. D’Adamo). A disp: Antenucci, Verna, Marchioli, Castello. All: Vecchiotti

Montorio 88: Di Giuseppe, Marano, (20’ s.t. Roticiani) Torelli (1’ s.t. Fragassi) Ferraioli, Di Giulio, Sacchetti, Di Giorgio, Napolitani, Ridolfi, Potaqui, Pallitti (13’ s.t. Aristeo). A disp: Orletti, Di Silvestre, Coccia, Maokaj. All: De Amicis

Arbitro: Di Cicco di Lanciano

Reti: 4’ 1t. Tarquini.

Ammoniti :Benedetto (V), Roticiani (M)

San Salvo-Pineto (2-1)-Torna a sorridere l’U.S. San Salvo battendo 2-1 il Pineto. Al comunale di Cupello i sansalvesi, dopo aver messo fuori rosa Battista per degli screzi tra il giocatore e la dirigenza, recuperano Marinelli dal primo minuto. Passano solo tre minuti e D’Aulerio conquista una punizione dal limite dell’area. A batterla è Quaranta che c’entra la porta e realizza l’1-0. Partita equilibrata tra le due formazioni, pur priva di occasioni di rilievo. All’8’ Antenucci tenta di siglare il raddoppio, ma il portiere avversario ‘gli dice di no’. Successivamente gli ospiti si fanno vedere in attacco con un cross di Assogna che serve Falasca, ma quest’ultimo non c’entra la porta. Il primo tempo termina con i casalinghi avanti. Nella ripresa dopo neanche un giro d’orologio esulta ancora l’U.S. San Salvo con il suo capitano. Marinelli anticipa tutti sul cross di Di Ruocco e realizza il raddoppio (2-0). Nell’ultimo dei tre minuti di recupero gli ospiti trovano la rete della bandiera che porta la firma di Falasca. Triplice fischio e vittoria dei bianco blu, tornati decisamente sulla retta via.

Miglianico-Vasto Marina (2-0)- Per il Vasto Marina un’altra sconfitta. Un esordio senza gioie per mister Cesario che a Miglianico non riesce a trovare punti utili, perdendo 2-0. Al 16’ i padroni di casa passano in vantaggio con Rossifinarelli. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio del Miglianico firmato da Petito. Oltre alla sconfitta, brutte notizie per Lupo e Ciccotosto, il primo ha ricevuto un brutto colpo al naso in occasione del secondo gol degli avversari ed è stato costretto ad abbandonare il campo; Ciccotosto, invece, prende ha presouna brutta botta alla testa, perdendo tanto sangue e a fine partita è stato portato in ospedale insieme al suo compagno). Domenica prossima i vastesi torneranno a giocare in casa nell’importantissima sfida con il Sulmona. La possibilità di salvarsi passando per i playoff il Vasto Marina se la giocherà all’Aragona.

Tutti i risultati:

Acqua e Sapone-Martinsicuro 1-0

Alba Adriatica- Renato Curi Angolana 0-2

Avezzano-Torrese 5-1

Francavilla-Paterno 0-2

Miglianico-Vasto Marina 2-0

S.Salvo-Pineto 2-1

Sulmona-Capistrello (si giocherà mercoledì 11 marzo ore 15:00)

Vastese-Montorio 1-0

riposa: Cupello Calcio

La classifica aggiornata

Avezzano 58

Paterno 56

Francavilla 52

San Salvo 45

Renato Curi Angolana 44

Torrese 42

Cupello 40

Miglianico 38

Pineto 37

Vastese 36

Montorio 33

Martinsicuro 31

Capistrello 28

Acqua e Sapone 27

Alba Adriatica 23

Vasto Marina 16

Sulmona 11