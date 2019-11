In Prima categoria non si arresta la marcia vincente del Casalbordino e del Monteodorisio. I casalesi sono riusciti ad imporsi 1-0 contro la quinta forza del campionato, il Fresa Calcio. A decidere il match la rete di Alberico, ultimo arrivato in casa giallo rossa. Mentre i ragazzi di mister Ascatigno contro il Real San Giacomo hanno portato a casa i tre punti vincendo 4-1, grazie alla doppietta di Madonna e ai gol di Colaiacovo e Colombaro. Per gli ospiti il gol della bandiera realizzato dalla punta Sabatini. Pesante sconfitta per l’Incoronata Calcio Vasto che a Guastameroli ne prende sei di gol e ne segna soltanto uno. Un 6-1 che non aiuta di certo i vastesi ad uscire dai bassi fondi della classifica. Vince 2-1 lo Sporting San Salvo in trasferta a Scerni. Pareggiano inoltre la Spal Lanciano ed il Paglieta senza segnare neanche un gol (0-0).

Tutti i risultati di Prima categoria girone B:

Casalbordino-Fresa Calcio 1-0

Guastameroli-Incoronata Calcio Vasto 6-1

Monteodorisio-Real San Giacomo 4-1

Palombaro-Real Montazzoli (rinviata)

Roccaspinalveti-Casolana (rinviata)

Scerni-Sporting San Salvo 1-2

Spal Lanciano-Paglieta 0-0

Trigno Celenza- Marcianese (rinviata)

Nell’anticipo del sabato in Seconda categoria, la capolista Montalfano è riuscita ad imporsi 2-1 al comunale di Cupello sul Castelfrentano, formazione quest’ultima che ha giocato un buon primo tempo. I giallo verdi al gol con Di Foglio al 44’ su rigore e Auriemma al 16’ della ripresa. Per i ragazzi di mister Liberatore ci vorranno altri sei punti per avere la promozione diretta in Prima categoria. Il calendario è favorevole a Di Foglio e compagni, impegnati le prossime due partite con il Carunchio in trasferta e con il Real Porta Palazzo in casa. Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia e l’Abruzzo, sono state tre le gare rinviate in Seconda categoria, ovvero la sfida Gissi- Villa Scorciosa, quella tra il Piazzano ed il Mario Tano ed infine quella tra il San Buono ed il Mario Turdo. Battuta di arresto per il Real Montalfano che a Perano perde 1-0. Gli ospiti, passati in svantaggio nel secondo tempo, hanno fatto fatica a superare la difesa dei padroni di casa che, dopo aver realizzato la rete del vantaggio, si sono chiusi lasciando poche speranze ai rossoblu. Successo esterno per l’Odorisiana che vince 2-1 sul Fossacesia. Nella sfida delle 11:30 al comunale di Cupello, Carunchio e Real Porta Palazzo terminano la partita senza segnare. Uno 0-0 che in fin dei conti sta bene ad entrambi viste le occasioni avute durante la partita.

Tutti i risultati di Seconda categoria girone G:

Carunchio-Real Porta Palazzo 0-0

Fossacesia-Odorisiana 1-2

Gissi-Villa Scorciosa (rinviata)

G.S. Montalfano-Castelfrentano 2-1

Perano-Real Montalfano 1-0

Piazzano-Mario Tano (rinviata)

San Buono-Mario Turdo (rinviata)

In Terza categoria rinviate due sfide, quella tra il Casalanguida ed il Real Liscia, e quella tra la Virtus Tufillo e la Dinamo Roccaspinalveti. Vincono a suon di gol sia il Lentella -che contro il Pollutri Calcio ne segna quattro e non subisce neanche una rete- che la Sangiovanesse, anche quest’ultima uscita vittoriosa 4-0 ma sul campo dei Lupi Marini. Per quanto riguarda invece la stracittadina tra lo Sporting Vasto ed il Vasto Calcio, ad aggiudicarsi il derby è stata la formazione ospite, vincendo 3-1. I blu arancio sono riusciti a passare in vantaggio al 48' grazie alla rete di Mancini, seguita al 67' da quella di Bucci (2-0). All'85' una punizione dalla tre quarti regala allo Sporting il gol che riapre momentaneamente la partita. A realizzarlo è Bucci che manda la palla sotto l'incrocio dei pali. Davvero un gran bel gol. Quattro minuti più tardi, però, Monteferrante chiude definitivamente la pratica realizzando il 3-1. Cade in trasferta, in casa del Real Cupello, il Guilmi con un netto 3-0.

Tutti i risultati di Terza categoria girone vastese

Casalanguida-Real Liscia (rinviata)

Lentella-Pollutri 4-0

Lupi Marini-Sangiovannese 0-4

Real Cupello-Guilmi 3-0

Sporting Vasto-Vasto Calcio 1-3

Virtus Tufillo-Dinamo Roccaspinalveti (rinviata)

riposa:Real Carpineto Sinello