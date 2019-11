Una domenica "speciale", da trascorrere in spiaggia cercando magari qualche timido raggio di sole dopo tanta pioggia. Ma c'era un'azione da compiere, come aveva scritto ieri sera sul suo profilo facebook Felice Abbadessa: "Domani mattina io e mia figlia andremo a pulire la spiaggia, differenziando per quanto possibile". E così è stato. Questa mattina, lui e sua figlia Pamela hanno raccolto i rifiuti nel tratto di spiaggia nei pressi del monumento alla Bagnante. Circa 70 metri di arenile da cui hanno portato via reti da pesca rotte, bottiglie e lattine.

Nel vedere la foto dei sacchi neri postata sul suo profilo, abbiamo chiesto a Felice il perchè di questa iniziativa. "Cerco di insegnare a mia figlia a pensare fuori dagli schemi - ci racconta il papà vastese -. Le istituzioni sono troppo lente e non possiamo permettere che tutti quei rifiuti, portati dalle mareggiate, tornino in mare". D'inverno la spiaggia si riempie di ogni tipo di materiale. Felice e sua figlia Pamela hanno tolto la plastica in un piccolo tratto di spiaggia. "Spero che tutti seguano il nostro esempio". Un gesto di cittadinanza attiva e amore per la propria città. Sempre su facebook, a corredo di una sorridente foto con sua figlia, Felice scrive: "Iniziamo una catena seria e fatelo anche voi". Quello di Felice e Pamela è certo un bell'esempio di come, invece di lamentarsi sempre delle cose che non vanno (che pure sono tante), si possa anche decidere di agire in prima persona dedicando un po' del proprio tempo a favore di tutta la comunità.