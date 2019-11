Un'altra vittoria, altri tre punti e la BCC San Gabriele consolida il suo primato nel girone playoff del campionato di serie C. Alla palestra di via Silvio Pellico arrivava un Volley Pratola agguerrito, accompagnato da un buon numero di sostenitori, e a caccia di punti. Ma le ragazze di Ettore Marcovecchio quest'anno sembrano avere una marcia in più e, dopo una partita combattuta, sono riuscite a chiudere sul 3-1 conquistando l'intera posta in palio. Ora le vastesi hanno 9 punti di vantaggio sulla quinta, la Pallavolo Teatina, che attualmente sarebbe fuori dalle quattro semifinaliste.

La BCC San Gabriele parte bene nel primo set, riuscendo a piazzare un buon break (22-14) che alla fine si rivela decisivo per arrivare con un rassicurante vantaggio fino in fondo (25-17). Il Pratola non ci sta e, grazie ad un'ottima difesa e un buon servizio, riesce a mettere in difficoltà le vastesi. Si gioca punto a punto fino a quando Mariani e compagne non riescono a trovare lo strappo decisivo per il 2-0 (25-23). Sembra ormai fatta per giocatrici di casa ma nel terzo set il Pratola parte a razzo, riuscendo a portarsi subito sul 6-2. La BCC San Gabriele, con tanta fatica, riesce a tornare in parità ma, invece di allungare, permette alle avversarie di riportarsi nuovamente avanti. I soliti errori permettono ad un Pratola molto efficace anche al servizio di restare avanti fino al 25-21 con cui chiude il set.

Il punto conquistato ha l'effetto di galvanizzare la formazione ospite che, infatti, parte bene anche nel quarto set. Sul passivo di 6-1 le vastesi riprendono a giocare come sanno fino a quando, con l'ace di Innocenti, tornano avanti. Qualche acciacco fisico costringe l'allenatore del Pratola a privarsi della brava palleggiatrice titolare. Ne approfitta la San Gabriele che incrementa il suo vantaggio, costringendo il tecnico ospite a rischiare nuovamente la sua giocatrice. Mariani e compagne prendono però un buon margine che, al netto di qualche altra concessione alle avversarie, è decisivo per andare a conquistare set e partita.

"Era importante conqusitare questi tre punti - ha commentato Marcovecchio a fine partita -. Soffriamo ancora troppo, manca precisione da parte delle palleggiatrici e così non riusciamo ad attaccare come dovremmo. Qualche giocatrice questa sera non era al meglio, ma alla fine conta la vittoria per restare primi con un buon margine sulle avversarie. Non ci montiamo la testa perchè sappiamo che sarà ancora lunga". Per ora la BCC San Gabriele continua a guardare tutti dall'altro e a prendere fiducia nei suoi mezzi, consapevole di avere ancora ampi margini di miglioramento.

La classifica

23 BCC San Gabriele

17 Antoniana Pescara

16 Diobra Sambuco Volley

15 Volley Pratola

14 Pallavolo Teatina

13 Gaglioti Ricambi Giulianova

6 Dannunziana Pescara

4 Volleyball Lanciano