Al comunale di Cupello, nel match del sabato sera valevole per la ventesima giornata del campionato di Seconda categoria, il G.S. Montalfano è riuscito ad imporsi per 2-1 sul Castelfrentano. Una vittoria che catapulta i ragazzi di mister Liberatore a sei punti dalla vittoria matematica del campionato. La partita si è decisa nel secondo tempo, grazie alla rete del 2-1 firmata da Auriemma. Ad un passo dalla promozione in Prima, i giallo verdi affronteranno la prossima settimana il Carunchio in trasferta e successivamente in casa il Real Porta Palazzo, e in questa giornata Di Foglio e compagni potrebbero fare festa.

La partita- Il primo tempo dei locali sul sintetico di Cupello non è dei migliori. La compagine giallo verde fa fatica a costruire in attacco, non riuscendo a ripartire in velocità. Al 16’ il Castelfrentano trova la rete del momentaneo vantaggio con Andrea Pellicciotta che, servito in contropiede, a botta sicura dalla destra manda la palla dove il portiere avversario non può prenderla (1-0). Successivamente i padroni di casa riescono a trovare il gol, viziato da un’autorete, ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco. Il gol era regolare, in quanto a toccare per ultimo la palla è stato il difensore del Castelfrentano. Il Montalfano non riesce a trovare lucidità nel reparto offensivo sino a quando al 44’ l’arbitro vede un intervento irregolare dell'estremo difensore ospite e indica il dischetto. Di Foglio dagli undici metri è impeccabile e porta i conti alla pari (1-1). Sqquadre negli spogliatoi.

Nella ripresa tutt’altra musica. Il Montalfano riesce a servire i propri attaccanti e lo fa in velocit, come al terzo minuto quando Auriemma viene servito e dal limite dell’area fa partire un tiro che, però, finisce alto sopra la traversa. Al 5’ arriva il gol del vantaggio: dopo una bellissima azione corale in velocità, Auriemma viene servito in area dove, a tu per tu con il portiere, con il destro piazza la palla nell’angolino sinistro (2-1) su assist di Zara. Gli ospiti, dopo essere passati in vantaggio, si ritrovano a dover rincorrere un pareggio che non arriverà. Al 25’ del secondo tempo una punizione dalla sinistra del Castelfrentano non impensierisce il portiere locale che a presa sicura allontana il pericolo. Otto minuti dopo è il Montalfano ad avere l’occasione di realizzare il 3-1, con Zara che, lanciato da Di Foglio, si decentra al limite dell’area e carica il destro, ma il suo tiro ètroppo centrale. Gli ospiti cercano di far innervosire i giallo verdi e la partita a tratti s’innervosisce. I locali non ci cascano e riescono a portarsi a casa i tre punti. Un po’ di nervosismo dopo il triplice fischio con i lancianesi consci di aver sfiorato l’impresa. Nel pomeriggio le altre sfide di Prima, Seconda e Terza categoria.

La classifica provvisoria

G.S. Montalfano 52

Gissi 36

San Buono 35

Mario Tano 32

Piazzano 31

Real Montalfano 31

Perano 30

Fossacesia 25

Odorisiana 24

Villa Scorciosa 23

Mario Turdo 23

Real Porta Palazzo 16

Castelfrentano 14

Carunchio 6