E' Mario Della Porta (Vasto giovani) il consigliere comunale più ricco. Con 164mila 831 euro, supera tutti i suoi colleghi e anche sindaco e assessori. Al secondo posto Guido Giangiacomo (Forza Italia), al terzo Maria Amato (Partito democratico), deputata e consigliere comunale. In quarta posizione Luciano Lapenna, con 80mila 851 euro, di cui 45mila 675 rappresentano l'indennità percepita per la carica di sindaco. All'ultimo posto Giovanna Paolino (Partito socialista).

Sono i dati che emergono dalle cifre pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Vasto e riguardanti le dichiarazioni dei redditi degli amministratori comunali.

I numeri - Ecco le cifre. Per ogni amministratore, le prime si riferiscono al reddito complessivo riposrtato sul sito internet del Comune di Vasto, le seconde all'indennità di carica (per gli assessori e il presidente del Consiglio comunale) o al gettone di presenza (per i consiglieri comunali).

LAPENNA Luciano € 80.851,00 di cui € 45.675,36 per indennità di carica

SPUTORE Vincenzo € 46.703,00 di cui € 11.799,48 p. i. c.

MARCHESANI Lina € 53.312,00 di cui € 20.553,96 p. i. c.

TIBERIO Nicola € 24.248,00 di cui € 10.276,92 p. i. c.

SURIANI Anna € 72.579,00 di cui € 10.276,92 p. i. c.

MARRA Marco € 20.554,00 di cui € 20.554,00 p. i. c.

MASCIULLI Luigi € 36.511,00 di cui € 13.702,63 p. i. c.

FORTE Giuseppe € 54.754,00 di cui € 20.553,96 p. i. c.

MENNA Francesco € 23.423,00 di cui € 874,00 per gettoni di presenza

MOLINO Domenico € 597,00 di cui € 597,00 p. g. p.

AMATO Maria € 116.398,00 di cui € 357,93 p. g. p.

BARISANO Gabriele € 27.236,00 di cui € 636,32 p. g. p.

DEL CASALE Antonio € 398,00 di cui € 398,00 p. g. p.

LEMBO Simone € 21.714,00 di cui € 517,01 p. g. p.

SABATINI Corrado € 4.097,00 di cui € 278,39 p. g. p.

BACCALA' Elio € 30.712,94 di cui € 1.352,18 p. g. p.

MARCELLO Luigi € 19.960,00 di cui € 1.391,95 p. g. p.

PAOLINO Giovanna € 39,77 di cui € 39,77 p. g. p.

DEL PIANO Mauro € 27.211,00 di cui € 1.232,87 p. g. p.

VICOLI Maurizio € 50.148,00 di cui € 835,17 p. g. p.

CIANCI Paola € 2.620,00 di cui € 1.432.00 p. g. p.

DELLA PORTA Mario € 164.831,00 di cui € 238,62 p. g. p.

DESIATI Massimo € 577,00 di cui € 557,00 p. g. p.

DEL PRETE Nicola € 6.002,00 di cui € 1.153,33 p. g. p.

GIANGIACOMO Guido € 131.147,00 di cui € 437,47 p. g. p.

MONTEODORISIO Antonio € 29.679,00

SIGISMONDI Etelvardo € 35.040,00 di cui € 8.792,00 percepite dalla prov.

BISCHIA Andrea € 30.523,00 di cui € 1.073,79 p. g. p.

MONTEMURRO Massimiliano € 20.023,00 di cui € 1.312,41 p. g. p.

D'ADAMO F.Paolo € 26.838,00 di cui € 39,77 p. g. p.

D'ALESSANDRO Davide € 2.532,00 di cui € 1.631,00 p. g. p.