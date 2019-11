Nell’ultima giornata della stagione regolare di serie C regionale, gli Amici del Basket San Salvo conquistano l’undicesimo sigillo, battendo 78 a 45 il Nova Basket Campli. I sansalvesi, con la vittoria di ieri sera, chiudono in bellezza la prima parte del campionato, proiettandosi subito verso la fase ad orologio che avrà inizio la settimana prossima. Prestazione positiva, tra tutti, di Pappacena, autore di 22 punti.

L’avvio di gara dei padroni di casa è positivo e dopo cinque minuti di gioco il tabellone segna 9 a 5 per i bianco blu, con gli ospiti richiamati in panchina dal timeout di coach Di Eusanio. In campo però a figurare è la squadra di casa che, a suon di canestri dell’asse Pappacena-Pasquini, riesce a portarsi sul +10 a tre minuti dalla fine del primo periodo (16-6) per poi chiuderlo con lo stesso vantaggio (24-14). Nel secondo periodo la musica è praticamente la stessa: i sansalvesi non fanno fatica ad attaccare il canestro e, trascinati da Pappacena, dopo cinque minuti la situazione rimane invariata (32-22). Inizia ad avere problemi di falli Pasquini, richiamato in panchina da coach Ialacci. Si va alla pausa lunga sul risultato di 44 a 25 e con l’inerzia della partita tutta nelle mani dei casalinghi. Nel terzo quarto le percentuali al tiro di entrambe le squadre si abbassano, complice la difesa a zona adottata dalle due compagini. Brutte notizie in casa San Salvo perché Mattia Tenisci si infortuna e per lui si sospetta una distorsione al ginocchio. I sansalvesi macinano ancora punti e chiudono 56 a 33 il terzo atto della partita. Nell’ultimo quarto si tratta solo di dover gestire il vantaggio per i bianco blu, cosa che li riesce bene e riescono a portarsi a casa definitivamente la gara, vincendo 78 a 45. Sin qui una stagione davvero positiva, lo ripetiamo, per gli Amici del basket.

Il tabellino:

Amici Del Basket San Salvo: Tenishi , Koshena S. , Borromeo 12, Boccardo , Pappacena 22, Biasone 12, Di Blasio , Koshena E. , Pasquini 9, Assogna 19, Celenza 4. All. Ialacci

Nova Basket Campli: Di Carlo 15, Girella NE, Di Polidoro , Nolli , Di Eusanio 5, Ciccone 4, Piccinini 7, D'Uva , Conti 11, Apera 2. All. Di Eusanio

Parziali: 24-14, 20-11, 12-8, 22-12