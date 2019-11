Con l'emergenza che sembra passata è il momento di allentare la tensione dopo tre giorni in cui c'è stato da fare un intervento di soccorso dopo l'altro, visti i tanti problemi che si sono verificati nel territorio. A dare manforte ai Vigili del fuoco, impegnati con le squadre del distaccamento di Vasto e quella del distaccamento volontari di Gissi, ci sono stati gli uomini della Protezione Civile, con decine di volontari impegnati su tutto il territorio.

Per il Gruppo Comunale di Vasto sono state centinaia le richieste di intervento. Allagamenti, alberi caduti, macchine bloccate, persone da trarre in salvo [video] ed altro ancora. "È stato un tour de force - commenta il responsabile Eustachio Frangione - in cui tutti gli uomini del gruppo hanno dato il massimo. Qualcuno di loro non è andato neanche a dormire per due giorni".

Impegno sottolineato anche dall'assessore Marco Marra, che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono spesi senza sosta. "Il personale dell'Ufficio Servizi, della Polizia Municipale, dei Lavori pubblici e dell'Ecologia, insieme ai volontari del Corpo comunale della Protezione Civile Vasto, sono stati impegnati ad affrontare le tante emergenze, dimostrando disponibilità totale, senza guardare l'orologio, sotto le intemperie, scongiurando situazioni di pericolo che avrebbero potuto sfociare in tragedie, come purtroppo è successo in altri Comuni italiani. La dedizione è stata encomiabile e a loro va il mio ringraziamento personale".