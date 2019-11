La sezione di Vasto del Centro Italiano Femminile (Cif) ha rinnovato nelle scorse settimane il suo direttivo. Lo storico sodalizio cittadino, che ha la sua sede in via Buonconsiglio, presso i locali della Cattedrale di San Giuspepe, ha scelto per i prossimi 4 anni Anna Maria Di Falco.

La prossima settimana l'associazione proporrà un evento dedicato a tutte le donne. Mercoledì 11 marzo, alle 18, presso la Valigia delle Idee, in corso Dante 14, si svolgerà l'incontro La donna: passione, entusiasmo e cuore. "Cura, amore, intesi come desideri di andare incontro all'altro in virtù di una comune appartenenza, ma anche percorso di crescita personale per mezzo dei quali sono riuscite a riprendersi la propria libertà o a risalire da un abisso che rischiava di ingoiarle".

Durante l'evento ospite sarà Rosaria Spagnuolo, presidente dell'associazione di volontariato Ricoclaun,che sarà intervistata dal presidente del CIF ,per evidenziare la sua esperienza personale e quella nell'ambito dell'associazione Ricoclaun, attiva nella clownterapia nel nostro territorio.

Il direttivo

Presidente: Anna Maria Di Falco

Vice presidente: Grazia Tana

Tesoriera: Concetta Cianci

Segretaria: Licia Bianco