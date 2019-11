"I campi sono allagati. Il torrente Buonanotte è esondato allagando parecchi edifici, i più costruiti sotto il livello del mare. Colpa del torrente? A San Salvo la questione ha interessato anche una delle più grandi speculazioni edilizie abruzzesi del novecento, il complesso le Nereidi. Intervengono un tecnico del consorzio di bonifica sud ed il presidente del consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, per addossare la responsabilità alle associazioni ambientaliste". È Agostino Monteferrante, componente del'assemblea nazionale del PD a replicare alle dichiarazioni rilasciate ieri mattina da Eugenio Spadano mentre era in corso l'evecuazione del complesso residenziale di San Salvo Marina [l'articolo].

"Incredibile! - incalza Monteferrante - Gli errori umani, la cattiva manutenzione del territorio e la follia cementificatrice andrebbero affrontate con umiltà e con una pala in mano e invece si affrontano con lo scaricabarile. Contro gli ambientalisti poi! E' da ricordare, che l'attuale maggioranza comunale, nel 2013, ha modificato il regolamento edilizio.

Con quelle modifiche, hanno reso possibile adibire un locale interrato a sala congressi, discoteca, centro attrezzato per lo sport, il fitness, centri benessere, svago e simili. Abbiamo visto cosa è successo alle automobili ed ai garage a piano terra, del complesso Le Nereidi, non è difficile immaginare cosa sarebbe potuto accadere ad un locale pubblico per lo svago posto ad un piano interrato. Per fortuna durante l'esondazione non si stava svagando nessuno. È chiaro che quando hanno modificato il regolamento edilizio non pensavano a quanto potesse essere pericolosa l'acqua e costruire sotto il livello zero, locali pubblici e ricreativi. Adesso si sa! Qualcuno di buona volontà si incarichi di evitare rischi futuri ristabilendo regole edilizie sensate".