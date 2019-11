Si tornerà in campo domani nel campionato di Eccellenza all’indomani di un’ondata di maltempo che ha colpito un pò tutta l’Italia, Abruzzo non escluso. Un undicesima giornata del girone di ritorno che vedrà la capolista Avezzano ospitare la Torrese allo stadio dei Marsi, la vice capolista impegnata in trasferta a Francavilla (scontro diretto da non perdere e dal risultato incertissimo), la Renato Curi Angolana ad Alba Adriatica per non commettere passi falsi e l’Acqua e Sapone che a Montesilvano se la vedrà tra le proprie mura contro il Martinsicuro. Rinviata a mercoledì 11 marzo, causa neve, la sfida tra il Sulmona ed il Capistrello che si giocherà alle ore 15:00. Turno di riposo per il Cupello che la prossima settimana in casa ospiterà la Vastese.

Per quanto riguarda la sponda U.S. San Salvo, i ragazzi di mister Gallicchio devono rifarsi dopo la btutta caduta di domenica scorsa a Capistrello (2-0) e per farlo i biancoblu dovranno superare in casa il Pineto, ottava forza del girone a 37 punti in classifica. I teramani, dopo aver quasi abbandonato le speranze per un posto nei playoff (ma non del tutto perché la matematica non ancora li condanna), tenteranno di strappare un risultato utile, visto e considerato che le vittorie in questa seconda parte della stagione sono ben poche. Mister Ciarrocchi e la sua squadra viene da un turno di riposo osservato lo scorso weekend e non potranno contare su D’Alonzo e Ferretti (squalificati). I sansalvesi dalla loro dovranno ancora fare i conti con l’assenza trai pali di Catterani e del difensore Felice (squalificati), con Vito Marinelli ancora in dubbio. All'andata vinsero con un netto 3-0 i sansalvesi in trasferta, grazie alla doppietta di Antenucci e alla rete di Marinelli. Nella settimana delle soddisfazioni per il settore giovanile sansalvese (convocazione nella nazionale u17 dilettanti del giovane Giampiero Di Pietro) in prima squadra si dovrà tornare alla vittoria il prima possibile a partire da domenica ed i motivi sono semplici. Il primo è evitare che il distacco tra la seconda e la quinta sia maggiore (se rimanesse quello di oggi, niente dei playoff per i sansalvesi e per la Torrese); il secondo è evitare un sorpasso in classifica da parte della Renato Curi Angolana, impegnata ad Alba Adriatica in una sfida sulla carta già segnata. Il terzo è semplicemente tornare ad avere maggiore tranquillità e fluidità in campo, tornando ad esprimere il proprio potenziale come fatto in precedenza. Due sconfitte, un pareggio ed una vittoria nelle ultime quattro partite, dopo un trend positivo di 16 punti portati a casa sino alla nona giornata del girone di ritorno.

In casa Vasto Marina ad inizio settimana è arrivato mister Roberto Cesario, alla guida di una squadra in emergenza e con molte difficoltà. Ad una settimana dallo scontro diretto con il Sulmona (entrambe le squadre si giocheranno l’ipotetica possibilità di salvarsi attraverso i playout), i vastesi affrontano in trasferta il Miglianico, senza poter contare sulla propria punta Roman Torres (squalificato). I padroni di casa non potranno fare affidamento sullo squalificato con Miccoli, ma con un reparto offensivo di tutto rispetto e al completo. Il Miglianico tenterà sino all’ultima giornata di provare a conquistare un posto nei playoff, a partire da domani. All'andata la compagine vastese riuscì ad imporsi per 2-1 sul Miglianico, grazie ai gol dell'ex Cataruozzolo e Kamara.

Torna a giocare in casa la Vastese di mister Vecchiotti, rinata e motivata nell’ultimo periodo. All’Aragona arriverà il Montorio, squadra a pari punti in classifica con i vastesi (a quota 33 punti). Una sfida senza valore apparente, se non la voglia dei biancorossi di dimostrare che quella di quest’anno è stata un’avventura sfortunata. Nella sfida del girone di andata finì 0-0 tra le due squadre.Gli ospiti questa volta saranno privi del giovane Mosca squalificato, ma ritroveranno dal primo minuto Di Giuseppe trai pali; mister Vecchiotti, invece, non avrà a disposizione De Fabritiis (ancora infortunato) e Spagnuolo (stiramento al polpaccio). Le condizioni del campo allo stadio Aragona non sono delle migliori. Dopo l’incessante pioggia caduta nella giornata di giovedì, il fango ricopre molte zone del manto erboso. Condizioni che ormai sono note da diverso tempo e che peggiorano settimana dopo settimana. Cosa rimarrà dello stadio Aragona in futuro senza un intervento di risanamento e di ristrutturazione? Ai posteri l'ardua sentenza.

Tutte le sfide in programma:

Acqua e Sapone-Martinsicuro

Alba Adriatica- Renato Curi Angolana

Avezzano-Torrese

Francavilla-Paterno

Miglianico-Vasto Marina

S.Salvo-Pineto

Sulmona-Capistrello (si giocherà mercoledì 11 marzo ore 15:00)

Vastese-Montorio

riposa: Cupello Calcio

La classifica aggiornata

Avezzano 55

Paterno 53

Francavilla 52

Torrese 42

San Salvo 42

Renato Curi Angolana 41

Cupello 40

Pineto 37

Miglianico 35

Vastese 33

Montorio 33

Martinsicuro 31

Capistrello 28

Acqua e Sapone 24

Alba Adriatica 23

Vasto Marina 16

Sulmona 11