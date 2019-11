Anche per San Salvo è il momento della conta dei danni, sperando che il peggio delle precipitazioni sia ormai alle spalle. Le criticità maggiori si sono riscontrate a causa dell'esondazione del torrente Buonanotte, che ha provocato l'allagamento della statale 16 e di diversi garage. Critica la situazione in gran parte del litorale, soprattutto nei pressi del complesso residenziale Le Nereidi, dove diverse persone sono state fatte evacuare.

Problemi anche alla zona industriale, dove vento e pioggia hanno procurato non pochi danni alle aziende del posto; in particolare, alberi abbattuti e asfalto danneggiato in più parti al parcheggio della Pilkington.

Intanto, dopo l'insediamento del Coc, il Centro Operativo Commissariale, avvenuto nella giornata di ieri, questa mattina il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha annunciato la firma di una delibera di stato di calamità.