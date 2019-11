Se la costa comincia a fare i conti dei danni per l'intensa pioggia delle scorse ore, nell'interno qualche disagio è invece causato dalla neve. Dal primo pomeriggio di ieri, infatti, neve già a quote collinari.

A complicare la situazione, l'interruzione della fornitura della corrente elettrica, dovuta a un black out che ha coinvolto diverse zone della Provincia di Chieti; nel Vastese sono rimasti senza corrente elettrica i centri di Torrebruna, Carunchio, Palmoli, Furci, San Buono, e dalla parte della costa, Scerni, fino a ieri sera, e Casalbordino.

Sulle strade interne, già provate da scarsa manutenzione, dall'alba gli sparitneve sono in azione per agevolare la circolazione stradale. Stanotte situazione difficile in diversi tratti della statale 650 Trignina, per via di tratti allagati e invasi da fango e detriti.