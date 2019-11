Ospiti speciali oggi pomeriggio al centro sportivo San Gabriele di Vasto. Infatti, sul sintetico di via Silvio Pellico, hanno fatto la loro comparsa due ex calciatori: Lorenzo Amoruso e Gianluca Vialli. I due sono in zona per un servizio sul Carunchio 2010, formazione che milita nel campionato di Seconda Categoria. Le riprese dovevano svolgersi proprio nel paese dell'alto Vastese ma, le sfavorevoli condizioni meteo, hanno indotto la produzione a valutare soluzioni alternative. E, così, dopo l'allenamento sul campo del centro sportivo, in molti hanno potuto fare una foto con i due ex calciatori.

Amoruso, dopo Bari e Fiorentina, ha fatto una grande esperienza in Scozia, con i Glasow Rangers e poi in Inghilterra con il Blackburn. Vialli, simbolo della Sampdoria scudettata e della Juve che vinse l'ultima Champions, dopo aver chiuso la carriera in Inghilterra e aver allenato per alcune stagioni si è dedicato all'attività di commentatore. Nel loro passaggio a Vasto sono stati anche per qualche minuto nella sede della Bacigalupo, accolti da mister Baiocco e da alcuni ragazzi. Per Amoruso c'è stato anche l'incontro con Fausto Cannavacciuolo, suo compagno di corso a Coverciano.

Domenica mattina la conclusione delle riprese, in occasione della partita di campionato tra Carunchio 2010 e la squadra vastese del Real Porta Palazzo. Le due squadre scenderanno in campo sul sintetico di Cupello (sempre per via delle condizioni meteo) alle 11.00. Dal presidente del Carunchio, Donato Ranni, l'invito a tutti gli appasionati di calcio a partecipare a questa giornata di sport.