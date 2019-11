A causa del maltempo, con la pioggia e la neve caduta nell’entroterra vastese e non solo, le sfide in programma per i campionati di Prima, Seconda e Terza categoria sono a rischio. In attesa di aggiornamenti sullo svolgimento regolare delle gare, andiamo a vedere quali sono i duelli che ci aspettano in un altro weekend dedicato al calcio dilettantistico.

A nove giornate dal termine della stagione regolare, le sedici formazione del girone B di Prima categoria scendono in campo nel ventiduesimo turno di campionato. Tre sono gli scontri diretti in programma per questo weekend, a partire dalla sfida tra la neo-capolista Casalbordino (reduce dal 3-1 inflitto sull’Incoronata Calcio Vasto) e la galvanizzata Fresa Calcio, quest’ultima vittoriosa in trasferta contro il Roccaspinalveti (2-3) nel recupero della sfida precedentemente rinviata causa maltempo. Mercoledì il Fresa, passato in svantaggio a causa della rete di Delle Donne, ha trovato il gol del pareggio con Battista (1-1) e successivamente, dopo il 2-1 dei casalinghi firmato da Fabiano, Di Santo e Delle Donne, nel finale, hanno regalato la vittoria ai biancorossi. Dunque il match vedrà contrapposte la prima in classica contro la quinta. I casalesi in casa cercheranno di non commettere passi falsi e continuare ad ottenere risultati utili al fine di conquistarsi una promozione diretta senza passare per i playoff.

Il secondo appuntamento che avrà i riflettori puntati addosso sarà quello che vedrà battersi la vice capolista Palombaro (reduce dalla sconfitta con il Marcianese per 2-1) ed il Real Montazzoli, terza forza del girone che mercoledì ha battuto l’Incoronata Calcio Vasto per 2-1 tra le proprie mura, grazie ai gol di Pierri al 59’ e di Di Marsilio al 68’. Tra le due formazioni ci sono solo due punti di differenza e assisteremo ad un match davvero combattuto. Il terzo scontro diretto riguarderà due squadre a due passi dalla zona playoff, entrambe a quota 30 punti, ovvero il Trigno Celenza e il Marcianese. Quest’ultima andrà in trasferta per ripetersi, in termini di vittorie, dopo l’entusiasmante vittoria contro il Palombaro.

Per quanto riguarda le altre sfide in programma, il Guastameroli ospiterà in casa l’Incoronata Calcio Vasto, il Monteodorisio tra le proprie mura cercherà di non commettere passi falsi e confermare la propria posizione in zona playoff contro il Real San Giacomo, squadra che conta, così come i bianco verdi, la presenza di diversi vastesi in rosa e quindi sarà una sorta di derby. La Casolana andrà in trasferta a Roccaspinalveti, lo Sporting San Salvo a Scerni ed il Paglieta a Lanciano contro la Spal.

Tutte le sfide in programma in Prima categoria girone B:

Casalbordino-Fresa Calcio

Guastameroli-Incoronata Calcio Vasto

Monteodorisio-Real San Giacomo

Palombaro-Real Montazzoli

Roccaspinalveti-Casolana

Scerni-Sporting San Salvo

Spal Lanciano-PAglieta

Trigno Celenza- Marcianese

La classifica aggiornata

Casalbordino 43

Palombaro 41

Real Montazzoli 39

Monteodorisio 36

Fresa Calcio 32

Guastameroli 31

Marcianese 30

Trigno Celenza* 30

Casolana 29

Sporting San Salvo* 26

Spal Lanciano 26

Roccaspinalveti 25

Scerni 22

Real San Giacomo 22

Incoronata Calcio Vasto 16

Paglieta 12

Per quanto riguarda il girone G di Seconda categoria, tre scontri diretti si giocheranno questo weekend. Il primo riguarda la parte alta della classifica e vedrà battersi il Mario Tano (32 punti) ed il Piazzano (31 punti) con i biancorossi in trasferta per cercare il sorpasso in classifica. Il secondo, sempre per quanto concerne la lotta per agguantare la zona playoff, vedrà battersi il Real Montalfano (31 punti) ed il Perano (30 punti). Il terzo, infine, si giocherà tra il Fossacesia (25) e l’Odorisiana (24).

Per la capolista G.S. Montalfano sfida non troppo complicata in casa (ma al comunale di Cupello sabato sera alle 19:15) contro la penultima forza del girone, il Castelfrentano. I ragazzi di mister Liberatore, dopo il primo pareggio stagionale ottenuto la scorsa settimana contro l’Odorisiana, sono motivati a tornare alla vittoria per non rischiare di riaprire il campionato. Capolista solitaria a quota 49, il G.S. Montalfano potrebbe chiudere la pratica e vincere il campionato nelle prossime giornate. Il distacco dalla seconda (il Gissi) attualmente è di 13 lunghezze il che vuol dire che, a sette giornate dal termine, basteranno altre tre vittorie a Di Foglio e compagni per festeggiare la promozione. Da ora sino al termine della stagione regolare ci sono 21 punti in palio.

Il Gissi, dalla sua parte, affronterà in casa il Villa Scorciosa, squadra a 23 punti e vicina alla salvezza matematica che però deve ancora arrivare. A non commettere errori dovrà essere anche il San Buono, terzo a 35 punti, che in casa ospiterà il Mario Turdo. Infine per il Carunchio una sfida abbordabile contro il Real Porta Palazzo al comunale di Cupello con due ospiti d'onore: Lorenzo Amoruso e Gianluca Vialli, giunti nel vastese per prendere parte alle riprese del programma dedicato al calcio dilettantistico che andrà in onda su Sky nei prossimi mesi. Le due squadre scenderanno in campo alle 11.30. Dal presidente del Carunchio, Donato Ranni, l'invito a tutti gli appasionati di calcio a partecipare a questa giornata di sport.

Tutte le sfide in programma in Seconda categoria girone G:

Carunchio-Real Porta Palazzo

Fossacesia-Odorisiana

Gissi-Villa Scorciosa

G.S. Montalfano-Castelfrentano

Perano-Real Montalfano

Piazzano-Mario Tano

San Buono-Mario Turdo

La classifica aggiornata

G.S. Montalfano 49

Gissi 36

San Buono 35

Mario Tano 32

Piazzano 31

Real Montalfano 31

Perano 30

Fossacesia 25

Odorisiana 24

Villa Scorciosa 23

Mario Turdo 23

Real Porta Palazzo 16

Castelfrentano 14

Carunchio 6

In Terza, invece, riposerà questa settimana la capolista Real Carpineto Sinello e l’unico ‘scontro ravvicinato’, per quanto riguarda le gerarchie in classifica, vedrà sfidarsi la Virtus Tufillo (a quota 26 punti, ma con una partita in meno) e la Dinamo Roccaspinalveti. Per quanto riguarda le altre partite, molte delle quali quasi sicuramente verranno rinviate causa maltempo, il Casalanguida in casa ospiterà il Real Liscia, il Lentella la Real Pollutri ed i Lupi Marini la Sangiovannese. Il Guilmi sarà di scena in trasferta contro il Real Cupello e la Dinamo Roccaspinalveti andrà in quel di Tufillo per incontrare la Virtus. Infine ci sarà i derby tutto vastese tra lo Sporting Vasto ed il Vasto Calcio.

Tutte le sfide in programma in Terza categoria girone vastese

Casalanguida-Real Liscia

Lentella-Pollutri

Lupi Marini-Sangiovannese

Real Cupello-Guilmi

Sporting San Salvo-Vasto Calcio

Virtus Tufillo-Dinamo Roccaspinalveti

riposa:Real Carpineto Sinello

La classifica aggiornata

Real Carpineto Sinello 39

Sangiovannese 35

Vasto Calcio 31

Casalanguida 31

Lentella 27

Virtus Tufillo 26

Dinamo Roccaspinalveti 22

Real Cupello 21

Guilmi 19

Pollutri Calcio 14

Sporting Vasto 11

Lupi Marini 10

Real Liscia 7