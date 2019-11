Si è tenuta ieri l'inaugurazione di Treno Verde, la storica campagna nazionale di Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato che quest’anno cambia declinazione per dar vita ad un viaggio speciale dedicato all’agricoltura e all’alimentazione in vista di Expo Milano 2015 in sosta ieri e oggi al binario 1 della stazione centrale di Pescara.

A partecipare alla giornata inaugurale, anche l'Istituto tecnico per il Settore tecnologico "Ridolfi-Zimarino" di Scerni, con una delegazione formata da 25 alunni delle classi quinte, il dirigente scolastivo Livio Tosone e Luzio Nelli. La scuola, sempre attenta ai temi ambientali e alle iniziative di questo genere, ha partecipato alla cerimonia insieme ai rappresentanti di Legambiente e del Treno Verde.

Protagonisti dell'edizione 2015, come spiegato da Legambiente, "quegli agricoltori italiani e quelle realtà agricole che producono nel rispetto del patrimonio ambientale, sociale e culturale dei loro territori. Esperienze che rappresentano un possibile modello di economia sostenibile per i territori ed esempi di un movimento molto più grande, ma poco visibile di giovani e vecchi agricoltori che hanno superato il modello impoverente dell’agricoltura industriale intensiva".

A chiudere la manifestazione, un dibattito presso la Sala conferenze di Rfi dal titolo "La terra che vogliamo" con la partecipazione di Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo, Beppe Croce, responsabile nazionale di Legambiente Agricoltura, Cesare Spedicato, direttore regionale Trenitalia Abruzzo, Marco Alessandrini, sindaco di Pescara.

Presenti anche rappresentanti della Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo, oltre a rappresentanti delle associazioni di categoria.