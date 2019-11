Ancora buone notizie in casa U.S. San Salvo per quanto riguarda il settore giovanile. Dopo la precedente convocazione nella nazionale dilettanti under 17, Giampiero Di Pietro è stato nuovamente inserito nella lista dei convocati di mister Egidio Notaristefano.

Il giovane giocatore di San Salvo parteciperà da questa domenica sino a martedì 17 marzo al torneo Beppe Viola, in programma ad Arco di Trento. Grande soddisfazione per tutta la dirigenza e lo staff tecnico dell’U.S. San Salvo.

Dopo le sedute di allenamento in programma per i primi giorni, Di Pietro e compagni affronteranno, a partire da giovedì prossimo, i pari età delle compagini del Parma, del Milan e del Chievo Verona.