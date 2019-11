Avranno inizio da questo pomeriggio a Rimini le Final Eight di Coppa Italia per quanto riguarda il campionato di serie C nazionale pallacanestro. Tra le squadre che hanno conquistato un posto in questa importante competizione, c’è il Basket Città di San Severo dove milita il vastese Antonello Ricci. Dopo una stagione ricca di successi sin’ora, con un primato in classifica che fa ben sperare per i playoff, la squadra pugliese allenata da coach Coen sarà di scena a Rimini questo pomeriggio alle 17:00 nella prima sfida delle final eight contro l’Alba Basket. “Siamo carichi per fare il miglior risultato possibile- ci ha raccontato Antonello- e arriviamo da un’importantissima vittoria contro Trani che ci ha permesso di tenere al sicuro il primo posto in classifica. Faremo il possibile e siamo molto motivati”. Il play vastese, uno dei trascinatori della sua squadra insieme all’ex di casa Serroni, malgrado l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dai campi per circa un mese (superato alla grande), è tornato in campo ormai da diverse partite e oggi affronterà la compagine di Cuneo. Oltre a queste due, le squadre che parteciperanno per quanto riguarda la serie C nazionale saranno: We’re Ortona (dell’ex di casa Di Carmine), Scauri, Sassari, Faenza, Lagbi Gazzada e Corno di Rosazzo. Attualmente in viaggio dalle 6:30 di questa mattina, i giallo neri potranno contare su una rosa davvero competitiva, grazie anche ai due innesti arrivati nelle ultime partite. Vincere queste finali vorrebbe dire essere campioni d’Italia della categoria, un risultato che auguriamo al giovane vastese e alla sua squadra.

Un evento, il Rhythm’n’Basket (RnB) Basket Festival 2015 che, oltre a contare sulla presenza delle 18 squadre partecipanti (serie A2, serie B2, serie C nazionale e A2 femminile) sarà in grado di miscelare lo spettacolo sportivo a quello dell’entertainment. Per certi versi una sorta di Expo del Basket, durante il quale sono in programma molti convegni sulla ‘governance’ nella pallacanestro. Un cartellone di eventi che nei tre giorni previsti convergerà, nei padiglioni della Fiera di Rimini, tutta la pallacanestro italiana. Gli appassionati potranno assistere alle gare nei due i campi allestiti (per una capienza di cinque mila posti) e allo stesso tempo aggirarsi trai tanti stand, oltre che prendere parte ai clinic delle diverse Associazioni che si svolgeranno in quei giorni. Ed in parte saranno aperti a tutti. Nella prima edizione, RnB ha saputo attrarre oltre 20.000 visitatori e anche quest’anno quest’evento richiamerà a se una nutrita partecipazione.