Alla luce del recente comunicato del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso:

“Occorre una immediata e ripetuta comunicazione dei danni subiti da cose e beni del patrimonio pubblico e privato, anche supportato da fotografie che consentano la migliore documentalità dei dossier”, “Ogni Comune deve realizzare una puntuale e sollecita ricognizione dei fatti dannosi intervenuti”, il Movimento 5 Stelle Vasto invita "cortesemente tutti i cittadini a inviarci foto e video che documentino i danni causati dal maltempo a Vasto. L'indirizzo mail da utilizzare è info@movimento5stellevasto.it.



I tempi - si legge in un comuicato del Movimento - sono molto stretti, quindi è necessario mandare il proprio contributo entro le ore 17 di oggi. I dati raccolti saranno trasmessi al Comune di Vasto e saranno preziosi per una precisa valutazione della situazione e degli interventi necessari sia per riparare ai danni ormai fatti, sia per scongiurare il rischio di simili emergenze in futuro. Grazie a chi vorrà darci una mano per salvaguardare il bene comune di tutti i vastesi".