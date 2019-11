La Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto ha sequestrato una discarica abusiva a cielo aperto in pieno centro abitato, in un luogo poco frequentato nonostante la posizione centrale; il terreno risultata di proprietà di due cittadini italiani denunciati all’autorità giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nella discarica, un’area di oltre 1.100 mq, infatti, senza alcuna autorizzazione o precauzione, venivano stoccati in totale violazione delle normative vigenti, approssimativamente 100 quintali di rifiuti speciali alcuni dei quali particolarmente tossici e pericolosi. La quantità e la varietà dei rifiuti stoccati è apparsa immediatamente considerevole; in particolare, sono stati rinvenuti calcinacci, materiali ceramici, plastici e metallici, elettrodomestici fuori uso, pezzi meccanici, batterie e olii esausti e prodotti chimici per l’agricoltura posti all’interno di un prefabbricato in metallo situato all’interno dell’area.

La situazione è apparsa ancor più critica in quanto lo stoccaggio del materiale avveniva in prossimità di un corso d’acqua con possibili sversamenti dei liquami e successiva contaminazione delle acque. Per garantire una maggiore efficacia del controllo, ed una migliore classificazione dei rifiuti è stata affidata al personale dell’Arta Abruzzo – sezione di San Salvo la disamina di quanto accertato. Sono in corso indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti che si sarebbero serviti del sito per il conferimento dei rifiuti, nonché approfondimenti sulla posizione fiscale dei proprietari delle particelle per l'eventuale proposta di recupero a tassazione dei redditi derivanti dall'illecita attività.

Il terreno è stato sottoposto a sequestro, mentre i soggetti sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria di Vasto per la violazione della normativa ambientale di cui al D.Lgs 152/2006.