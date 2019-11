Domenica 8 Marzo alle 19.15 presso l’Auditorium S.Paolo di Vasto ci sarà la replica della commedia andata in scena con grande successo di pubblico e di critica il 25 gennaio scorso. La scelta dell’Associazione Principe de Curtis di Vasto di portare la commedia al pubblico Vastese e non, prosegue col proporre la rappresentazione in un altro punto della Città, non più un solo teatro ma andare nelle strutture cittadine che meglio accolgono il Suo pubblico, locali confortevoli, accoglienza dei Soci e maggiore fruibilità da parte del pubblico sono le caratteristiche che i Soci “de Curtis” amano offrire ai propri spettatori.

Una Commedia divertente non poteva che confermare la bravura nella recitazione, la confezione di costumi ottocenteschi studiati e realizzati dalle socie, le scenografie, lo studio della pubblicità e il testo curato nei particolari da quest’Associazione che è arrivata alla piacevole età di 24 anni, al timone c’è Biagio Santoro, autore delle commedie e regista che ha fatto appassionare Vasto e tutte le persone che fanno anche centinaiua di chilometri per non perdersi gli spettacoli.

La trama è ben costruita con vari colpi di scena, il finto prete e la famiglia “De Fiori” sono coinvolti in storie belle e brutte ma il tutto ha registrato numerose e fragorose risate condite da applausi a scena aperta. Il costo del biglietto resta basso per dare la possibilità a tutti, specialmente alle famiglie che altrimenti farebbero a meno di andare a Teatro, perdendosi così una spettacolo divertente che vale molto ma molto di più di quelli che si fanno pagare più del doppio e lasciano il pubblico scontento. Il titolo è “l’Onestà ‘e nu prevet’ marjuol’” che significa: “L’Onestà di un prete ladro” con dialetto napoletano comprensibilissimo, da non perdere!!!

