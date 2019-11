In casa Vasto Marina arriva Roberto Cesario, che da martedì ha preso in mano la squadra in vista delle prossime sfide e degli scenari futuri di questa società.

L'allenatore biancorosso ritorna a sedere sulla panchina del Vasto Marina - squadra che ha già guidato in passato - e punterà molto sulle forze giovani, soprattutto sui ragazzi del territorio, stando a quanto affermato il presidente Pasquale Cirulli.

Una tendenza confermata, per alcuni versi, dalla scelta della società biancorossa di mandare fuori rosa il napoletano Di Capua ed il siciliano Montesanto, al termine della sconfitta contro il Francavilla. I vastesi domenica saranno di scena a Miglianico, nella sfida che anticipa quella fondamentale contro il Sulmona della settimana prossima.