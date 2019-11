Grande spavento nel tardo pomeriggio per il consigliere comunale Antonio Monteodorisio, che a bordo della propria auto e in compagnia della moglie stava attraversando un tratto in discesa di via Maddalena, quando una frana ha invaso la carreggiata, boccando l'auto del consigliere.

Il consigliere comunale si è reso immediatamente conto di quanto stava accadendo e ha frenato per arrestare il veicolo che è finito contro il cumulo di fango che aveva in un attimo invaso la strada. Fortunatamente non c'erano vetture che procedevano in senso opposto. Tanto spavento per l'accaduto ma nessuna conseguenza fisica per la coppia.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che sta valutando l'ipotesi di chiudere un tratto di strada. Per liberare l'auto dal fango è stato necessario l'intervento di una ruspa.