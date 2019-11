Scuole chiuse domani in diversi comuni del vastese, tra cui anche Vasto e San Salvo.

Nell'entroterra resteranno chiuse le scuole di Furci, Monteodorisio, Villalfonsina, Casalbordino, Pollutri, Cupello, Celenza sul Trigno (fino a sabato) San Buono, Castiglione Messer Marino, Gissi.

Niente neve, ma forti piogge e allagamenti terranno chiuse anche le scuole sulla costa, sia a Vasto che a San Salvo e Scerni, per evitare problemi alla sicurezza stradale e a quella di alunni e docenti. Per Vasto è stato il sidaco facente funzioni, Vincenzo Sputore, a firmare in questi minuti l'ordinanza.

Questa mattina, tra l'altro, un pezzo di controsoffitto dell'aula magna del liceo scientifico si è staccato a causa di infiltrazioni d'acqua. Nessun problema per gli alunni, ma per precauzione da domani tutti gli istituti scolastici verranno ispezionati.