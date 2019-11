La piscina di Vasto, in via dei Conti Ricci, resterà chiusa fino a data da destinarsi. È la direzione dell'impianto, gestito dala Sport Management, a comunicarlo in queste ore. Come già accaduto qualche settimana fa il maltempo ha provocato danni alla copertura quindi non è possibile svolgere attività. Sarà la direzione a comunicare la data di riapertura.