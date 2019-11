Seconda puntata del nuovo programma di Zonalocale.tv dedicato agli appassionati di cucina. Dopo aver esordito in compagnia di Paola Cerella [il video], questa settimana abbiamo incontrato il signor Luigi Celenza, per gli amici Gino, che si è messo ai fornelli per una serata da trascorrere con un gruppo di amici. Ospiti nella struttura di Villa Martina a Vasto, il signor Gino, con due fidati assistenti (che potrete scoprire nel video) e il nipote come "controllore", ha preparato un piatto della tradizione vastese, i ravioli dolci (oltre ad un gustoso pollo ripieno).

Siete appassionati di cucina e volete mettervi alla prova partecipando a In cucina con..? Scriveteci a redazione@zonalocale.it