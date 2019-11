Ore 21,30 - Sulla Trignina chiusi gli svincoli di Lentella, fondovalle Treste e Celenza. Lungo la statale occorre procedere con estrema prudenza nel tratto compreso tra Lentella e Fresa per un torrente che ha invaso la sede stradale. Sul posto il personale dell'Anas che monitora la situazione.

Ore 19,40 - Cinque persone bloccate dalla piena del torrente Buonanotte. Sul posto le squadre di soccorso della protezione civile.

Ore 19,30 - Due paesi del Vastese, Palmoli e Carunchio, sono rimasti per tre ore senza corrente elettrica. A Carunchio continua la bufera di neve.

Ore 19 - "Siamo impegnati attualmente con 14 uomini", dice Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile di Vasto, impegnata in una serie di interventi di soccorso a persone e rimozione di rami e alberi caduti sulle strade.

Un albero si è spezzato in via San Sisto, travolgendo un palo della luce.

Ore 17,30 - Uno smottamento ai margini dell'Istonia, la strada provinciale che collega Vasto alta alla riviera, ha reso necessario deviare su via Trave il traffico in direzione Vasto-Vasto Marina. Regolarmente percorribile la corsia opposta.

Ore 16,35 - Evacuazione quasi totale alla Pilkington fino alle 14 di domani. Lo ha comunicato la dirigenza dell'azienda che produce vetro per auto nella zona industriale di San Salvo in un avviso diramato alla rappresentanza sindacale unitaria. Visto il precedente dello scorso anno (un pannello del tetto si staccò e cadde a terra al passaggio di una tromba d'aria), i vertici dello stabilimento hanno deciso l'evacuazione precauzionale di tutti i reparti, esclusi il forno float e le piccole aree di lavoro.

Ore 16,15 - Evacuazione parziale della Denso, la fabbrica che produce componenti per auto nella zona industriale di San Salvo. Per motivi precauzionali, decine di operai hanno dovuto abbandonare parte dei capannoni.

Ore 16 - Corrente elettrica a singhiozzo a Vasto Marina, dove da oltre due ore si stanno susseguendo brevi, ripetuti blackout.

Ore 15,30 - Un albero è caduto, invadendo la carreggiata, in via San Rocco. Al momento l'impedimento è ancora sulla strada, quindi si consiglia la massima attenzione nel transito.

Ore 15,00 - Oltre alla pioggia è il vento forte a creare molti disagi. In via San Sisto, a Vasto, un palo di cemento della pubblica illuminazione è in bilico su un albero spezzato. Le squadre di emergenza sono continuamente all'opera viste le decine di richieste di soccorso.

Ore 14,45 - Tutti i fiumi del territorio sono a forte rischio esondazione. Il Sinello, nella zona industriale di Gissi, ha già invaso le campagne circostanti. Resta critica anche la situazione del Treste. Alcune settimane fa, durante le abbondanti piogge, c'era stato il rischio chiusura per la Trignina.

Ore 14,30 - Lo straripamento del torrente Buonanotte, al confine tra Vasto e San Salvo, ha provocato nuovi allagamenti sulla riviera: inondati un camping, un vivaio e la pista ciclabile, dove il livello dell'acqua ha superato il ponticello in legno.



Intanto nell'entroterra è già arrivata la neve. Oggi e domani scuole chiuse a Furci, stessa decisione presa a Celenza sul Trigno per le giornate di venerdì e sabato.

Ore 13,45 - Incidente sull'Istonia, strada temporaneamente chiusa al traffico.

Ore 13,10 - "L'acqua entra attraverso le crepe dei muri. La situazione è gravissima", raccontano i residenti della palazzina di Punta Penna divenuta tristemente famosa per le fenditure lungo le pareti. Da tempo i residenti chiedono all'Ater, l'ente che gestisce le case popolari, di intervenire per evitare guai seri.

Ore 12,50 - A Vasto Marina sono impraticabili il sottopasso di via Del Greco e il tratto di viale Dalmazia compreso tra via Paolucci e via De Greco. Gli addetti del Comune hanno sistemato delle transenne per interdirli al traffico.

Ore 12 - Segnalati allagamenti anche sulla circonvallazione Istoniense, all'altezza della nuova rotatoria. A Vasto Marina i residenti di via Spalato lamentano la pericolosità di un pino alto 7-8 metri che sporge sulla strada: "Col vento fortissimo della scorsa notte, abbiamo temuto che potesse spezzarsi".

Ore 10,45 - Vigili del fuoco alla Scuola dell'infanzia di Vasto Marina, dove davanti all'ingresso si è formato un torrente d'acqua piovana e fango provenienti dal costone orientale di Vasto. Gli uomini del Distaccamento di Vasto sono intervenuti anche in via San Michele per rimuovere rami caduti sulla carreggiata.

Nel porto di Punta Penna, per motivi di sicurezza, sono rientrati tutti i pescherecci. I marinai hanno rinforzato gli ormeggi. "Teniemo costantemente sotto controllo la situazione. Attualmente non si registrano criticità", spiega il tenente di vascello Giuliano D'Urso, comandante della guardia costiera

ore 9:00- Inizia a nevicare sui paesi dell'entroterra vastese. La foto si riferisce alla coltre bianca che si sta formando sulle strade di Carunchio.

Piove ininterrottamente da ieri sera su tutto l'Abruzzo. E i meteorologi parlano di sciabolata artica e dicono che da stasera potrebbe nevicare anche a bassa quota.

In nottata i fiumi non presentavano criticità. Previsti ulteriori abbassamenti delle temperature. Una situazione che dovrebbe protrarsi per 24/36 ore.

Nelle aree interne i sindaci hanno preferito evitare disagi per gli studenti: all'Aquila e Avezzano scuole chiuse.