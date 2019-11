Per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, almeno per le persone, l'incidente che questa mattina a Lentella ha coinvolto un'auto, presa in pieno da un albero.

L'episodio si è verificato in via Mattia e Mangiocco e ha coinvolto una donna che, dall'interno della propria auto, una Mercedes classe A, si è vista cadere addosso un grosso pino.

Tanta paura, ma per fortuna nessun danno fisico per la donna, soccorsa e aiutata ad uscire dall'auto da un'altra donna residente nella stessa via. Sul posto, sono giunti i carabinieri di Fresagrandinaria, il sindaco di Lentella, Carlo Moro, e gli operai del Comune, per rimuovere l'albero.